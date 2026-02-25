Aston Martin taglia il 20% del personale totale

HQ

Come è stato sottolineato molte, molte volte, i dazi stanno avendo un effetto molto diretto su alcune aziende e costruttori, e ora sembra impossibile per il leggendario costruttore di automobili Aston Martin continuare senza licenziamenti significativi.

Come riporta la BBC, Aston Martin taglierà ben il 20% della sua forza lavoro totale mentre le perdite continuano ad aumentare di fronte ai dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump.

Le perdite di posti di lavoro saranno concentrate sulla base aziendale nel Warwickshire, con circa 600 dipendenti tagliati.

"Avendo intrapreso all'inizio del 2025 un processo per apportare aggiustamenti organizzativi al fine di garantire che l'azienda fosse adeguatamente dotata di risorse per i suoi piani futuri, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione alla fine del 2025 di attuare ulteriori cambiamenti," afferma un rappresentante.