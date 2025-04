Aston Martin venderà whisky di 54 anni in collaborazione con Bowmore

HQ

Aston Martin e il distillatore di whisky Bowmore hanno lavorato insieme nell'ambito di una collaborazione che in precedenza comprendeva un'opzione di whisky di lusso della serie ARC. La prima parte di questo ha debuttato un po' di tempo fa, ma ora la coppia ha presentato anche la seconda e ultima parte di questa collaborazione.

Conosciuto come Bowmore ARC-54, questa è una variante di whisky molto premium in quanto combina un whisky di 54 anni del Bowmore con un decanter di lusso che è fatto per assomigliare in qualche modo (e in qualche modo) all'hypercar Aston Martin Valkyrie.

In un comunicato stampa, si dice che lo spirito è stato distillato nel 1968 e che ha trascorso 54 anni in un 2nd Fill European Oak Sherry Butt e un 3rd Fill American Oak Hogshead tutti all'interno di No.1 Vaults di Bowmore. Si dice che questo si unisca per creare una bevanda che "racchiude infiniti strati di sapore per catturare tutti i sensi".

Secondo il decanter, si dice che abbia elementi che riflettono il Valkyrie, inclusi i tunnel Venturi a tutta lunghezza che consentono una deportanza di 1.100 kg. Aston Martin aggiunge: "Bowmore ARC-54 è scolpito con precisione, creando un sorprendente senso di fluidità nelle sue linee e nel suo stile. La forma è definita da questa aerodinamica fluida e mostra la filosofia condivisa attraverso la scultura in vetro ispirata al diffusore per esaltare i riflessi fluidi del whisky all'interno".

Il Bowmore ARC-54 è in vendita in questo momento, a un prezzo non confermato ma probabilmente molto costoso.