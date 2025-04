Astro nascente in Danimarca: 21enne vince alla grande nel Challenger Tour

HQ

Elmer Moller, tennista danese di 21 anni, sta scalando la classifica ATP dopo una straordinaria vittoria all'Open de Oeiras, un Challenger 125 in Portogallo, sconfiggendo giocatori con teste di serie molto più alte di lui. Tra questi, l'argentino Francisco Comesaña in finale, testa di serie e campione in carica, che era classificato n. 61 del mondo prima della partita, che si è conclusa 6-0, 6-4.

Moller è passato anche per Thiago Monteiro e Roman Safiullin nel suo secondo titolo ATP Challenger (il secondo circuito più alto dell'ATP). Il suo primo titolo è arrivato anche in Portogallo, nel 2024 a Braga.

Con la vittoria, Moller sale di 34 punti ATP e raggiunge il massimo in carriera di 114. È il secondo miglior tennista danese al momento, dopo Holger Rune, che ha sconfitto Carlos Alcaraz a Barcellona domenica scorsa.

Ed entrambi hanno la stessa età (21 anni), quindi se mantiene il ritmo, potrebbe non essere sorprendente vedere Moller raggiungere il tour ATP in un futuro non così lontano... È già a Madrid per il Madrid Open e ha vinto le sue prime due partite di qualificazione contro Kamiil Majchrzak e Nishesh Basavareddy.