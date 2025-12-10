Astromine è un gioco di sopravvivenza cooperativo ambientato in un sistema solare voxel distruttibile

Come parte della vetrina Day of the Devs, lo sviluppatore Alientrap è apparso per mostrare il suo prossimo gioco cooperativo di sopravvivenza noto come Astromine. Questo progetto chiede ai giocatori di viaggiare in un sistema solare visitando pianeti generati proceduralmente, ciascuno con un design voxel che li rende altamente distruttibili.

Alientrap promette che ogni pianeta è in realtà completamente distruttibile, rendendo sempre più facile estrarre e reclamare tutte le risorse che si possono trovare sotto la superficie. Per quanto riguarda il motivo per cui dovrai raccogliere materiali, oltre a poter costruire le tue fortezze e basi orbitali, dovrai anche creare astronavi che possano essere usate per viaggiare tra i pianeti e lottare per il controllo del sistema solare da qualsiasi opposizione imponente.

Chi potrebbero essere questi, vi chiedete? In Astromine, giochi nei panni di un robot impegnato in una guerra tra fazioni e altri robot, e per prendere il controllo del sistema solare dovrai superare basi e avamposti di bot rivali invadendo, distruggendo le loro difese, distruggendo le loro difese, distruggendo fonti di energia e rubando tutte le loro risorse per conto tuo.

L'elemento voxel del gioco si estende anche al combattimento, dove in battaglia contro creature aliene puoi attaccare e vedere qualsiasi danno infliggi, degno di nota nelle parti dei loro corpi che tagli e distruggi in pezzi.

Per quanto riguarda quando Astromine verrà rilasciata, non è stata ancora data precisa oltre il 2026, ma puoi vedere alcuni estratti del gioco qui sotto.