Astronauti di Artemis II dopo il sorvolo storico sulla Luna: "La Terra era una scialuppa di salvataggio nell'universo"

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L'equipaggio dell'Artemis II è tornato accolto da eroe a Houston dopo aver completato una missione da record nello spazio profondo che ha portato gli umani più lontani dalla Terra di qualsiasi altro veicolo spaziale dall'era Apollo.

I quattro astronauti (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen) arrivarono a Ellington Field, vicino al Johnson Space Center della NASA, dopo essere ammarati al largo della costa di San Diego, dove conclusero il loro viaggio di quasi 10 giorni intorno alla Luna.

Parlando all'evento di benvenuto, l'equipaggio ha riflettuto sull'impatto emotivo e psicologico di vedere la Terra dallo spazio profondo. Christina Koch descrisse il pianeta come "questa scialuppa di salvataggio sospesa nell'universo."

Durante la missione, la sonda ha raggiunto una distanza massima di oltre 400.000 km dalla Terra (superando il record dell'Apollo 13) e ha offerto viste senza precedenti sul lato lontano della Luna e una rara eclissi solare totale dallo spazio profondo.

La missione rappresenta una tappa fondamentale nel più ampio programma Artemis della NASA, che mira a riportare gli esseri umani sulla superficie lunare nei prossimi anni e, infine, a stabilire una presenza costatura sulla Luna. Le future missioni dovrebbero includere test di atterraggio lunare ed esercitazioni di attracco orbitale come preparazione all'esplorazione a lungo termine.

Per quanto riguarda l'evento di benvenuto, potete guardarlo qui sotto: