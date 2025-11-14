ASUS afferma che la Xbox portatile ha visto una forte domanda

HQ

A metà ottobre, è arrivato finalmente il momento per Asus e Microsoft di rilasciare la ROG Xbox Ally, spesso descritta come una Xbox portatile. L'abbiamo recensito e siamo rimasti per lo più soddisfatti e, fortunatamente, le principali lamentele riguardavano il software, il che significa che vengono affrontate lentamente ma inesorabilmente.

Prima del lancio, abbiamo segnalato che il dispositivo era esaurito in molti posti, ma da allora non abbiamo sentito molto. Quindi, come sta andando il ROG Xbox Ally? Asus ha ora consegnato il suo rapporto trimestrale e l'analista di Niko Partners Daniel Ahmad lo ha esaminato. Tramite Bluesky, ora scrive che Asus sta dicendo ai suoi investitori che "il palmare Xbox ROG Ally X ha visto una forte domanda e scarseggia".

A quanto pare, è principalmente il dispositivo X più costoso ad essere richiesto, piuttosto che il più economico S. Non abbiamo dati di vendita effettivi, ma Asus sta lavorando per aumentare la capacità, quindi speriamo che la disponibilità del dispositivo aumenti nel prossimo futuro. Hai già avuto l'opportunità di testare il ROG Xbox Ally e cosa ne pensi?