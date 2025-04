Asus e Microsoft stanno apertamente prendendo in giro una collaborazione su una Xbox portatile Si è già vociferato in precedenza, ma Xbox ora sembra riconoscere che c'è del vero in questa affermazione.

HQ Di recente, è uscito un rapporto di The Verge che suggeriva che Asus e Microsoft stanno lavorando insieme su Project Kennan, un dispositivo di gioco portatile in arrivo che sarebbe il più vicino possibile a una Xbox portatile. Naturalmente, questo ha reso felici molte persone perché Asus produce già i dispositivi Rog Ally X, che sono generalmente considerati tra i migliori PC da gioco portatili sul mercato. L'idea con Kennan è che Asus lo costruirà, attingendo alla sua esperienza con la linea di prodotti Ally, ma che offrirà "una libreria universale di giochi per Xbox e PC" e si fonderà perfettamente con l'estetica del design Xbox di Microsoft. Ora abbiamo un'indicazione molto forte che questo sembra effettivamente essere vero, e la fonte di questo è... Asus e Microsoft. Vedete, il primo ha pubblicato un piccolo indizio sul progetto sui social media, spingendo l'account Xbox ufficiale a rispondere con la stessa GIF animata che hanno usato quando la Xbox Series S è stata rivelata prima del previsto. Dal momento che le prese in giro sono ora in pieno svolgimento, supponiamo che un annuncio non sia troppo lontano, il che a sua volta significa che la premiere potrebbe avvenire già quest'anno, cosa di cui si è spesso vociferato. Asus Rog Alleato