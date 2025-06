Asus Italia: la Xbox portatile viene lanciata quest'estate

HQ

Uno degli annunci più interessanti durante il non-E3 di quest'anno è stato ovviamente Xbox Ally, una Xbox portatile costruita da Asus. È disponibile in due versioni con prestazioni abbastanza buone e in realtà è già uscito quest'anno. Ma quando?

Purtroppo non lo sappiamo, ma abbiamo notato che Asus Italia su Facebook scrive che uscirà nel corso dell'estate. Il post è ancora lì al momento in cui scriviamo, quindi non sembrano avere fretta di rimuoverlo nemmeno (tradotto con Bing):

"Avevamo una missione: farti giocare meglio e più a lungo... dappertutto. Presto sarai in grado di farlo 🔜 #ROGXboxAllyX arriva quest'estate"

Supponendo che sia vero, vale la pena ricordare che settembre è considerato un mese estivo in tutto il Mediterraneo e, dato che non abbiamo nemmeno un cartellino del prezzo, settembre è probabilmente il primo periodo che possiamo aspettarci.

Ieri, però, Windows Central ha pubblicato un articolo sulla release di Xbox Ally e scrive che le loro fonti parlano di fine ottobre. Dal momento che normalmente sono affidabili, non scarteremmo questa possibilità.

Speriamo che Microsoft ci dica presto di più in modo da non dover speculare, ma un rilascio a settembre o ottobre sembra abbastanza probabile.