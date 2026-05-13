ASUS Open ti permette di acquistare PC senza un sistema operativo

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Infine, uno dei principali produttori di computer preassemblati sta iniziando a vendere macchine senza un sistema operativo preinstallato, il che ovviamente apre la porta non solo a prezzi più bassi, ma anche a un mondo libero dal bloatware.

ASUS Open, come viene chiamato il concetto, è un nuovo approccio del produttore e probabilmente farà sì che molti appassionati si interessino davvero alle loro macchine. Asus sembra ora aver capito che c'è un pubblico crescente che preferirebbe installare il proprio software piuttosto che sopportare un altro pacchetto di app preinstallate e funzionalità di IA forzate.

E anche se difficilmente attirerà l'"utente medio", sembra una mossa intelligente. E senza contare che avere più opzioni è bello, e in quest'epoca in cui sistemi operativi alternativi come Linux stanno diventando molto più user-friendly, è davvero perfetto.

È qualcosa che ti fa venire voglia di provare le macchine ASUS?