È difficile non guardare il Asus ProArt PA27JCV e vederlo come una sfida diretta al Studio Display del Apple. Lo dico principalmente perché questo pannello in particolare ha la risoluzione relativamente rara 5K, resa popolare dal display UltraFine di LG, che era fatto su misura per i prodotti Apple (e che per un periodo è stato ufficialmente venduto tramite Apple stesso).

Ma, come si fa da "Asus, puoi acquistare il monitor che stiamo per recensire qui per circa £650, rispetto a un prezzo Studio Display di circa £1.500. Ci sono senza dubbio aspetti dell'esperienza utente complessiva in cui l'offerta di Apple è più forte - altoparlanti e webcam sono solo due di questi. Ma se cerchi un monitor relativamente economico progettato appositamente per lavori creativi e non vuoi pagare i costi premium Apple, è difficile lamentarsi.

Ok, quindi un pannello IPS da 27 pollici in 5120x2880, cioè 5K, che dà un ppi di 218. Copre il 99% di DCI-P3, che è abbastanza rispettabile per un pannello IPS, e, come molti altri monitor Asus, ha una verifica Calman di una deviazione Delta-E inferiore a 2, che abbiamo confermato noi stessi con apparecchiature di test che hanno confermato 1,7, quindi per niente male. Inoltre, è disponibile il supporto HDR10 tramite la certificazione DisplayHDR 500, che è sicuramente evidente. Non ottieni la frequenza di aggiornamento più alta, e sarebbe stato bello quando un buon display creator per laptop riusciva a ottenere lo stesso a 120Hz, ma pazienza.

Ovviamente, sai anche che il pannello stesso è solo una parte dell'esperienza complessiva. C'è 96W PD tramite USB-C, il che significa che può agire come caricatore per un MacBook Pro connesso o simile, e Auto KVM significa che è super facile passare tra due dispositivi connessi.

Tuttavia, direi che se guardi ad esempio i Studio Display di Apple, e anche i nuovi monitor LG UltraFine (sul serio, il nuovo Evo 32U990A è stupendo), il PA27JCV non è solo sottile, ma tende anche a essere noioso. Sì, i produttori di PC possono sempre nascondersi dietro consumatori Apple -critici e sostenere che conta solo la funzionalità, non l'estetica. Anche questo è corretto, in parte, ma allo stesso tempo questi monitor ProArt si sono evoluti a malapena negli ultimi 5-7 anni, e potrebbe essere il momento di dare un'occhiata alla nuova serie di LG, o anche al bellissimo display MateView di Huawei, e scoprire che puoi facilmente attrarre una casa o un ambiente di lavoro più moderno senza compromettere ciò di cui il monitor ha effettivamente bisogno fare. Così com'è, questo monitor piuttosto costoso potrebbe facilmente essere installato su un computer ospite nella tua biblioteca locale, il che è un po' un peccato.

Detto ciò, non ho sperimentato ciò che viene sottolineato in altre recensioni, ovvero un terribile oscuramento locale tra le zone divise dello schermo. Sì, è un pannello IPS, quindi c'è un effetto alone evidente attorno a oggetti luminosi su sfondi scuri, e se modifichi in software scuri come Photoshop, è più un grigio scuro che l'effetto di chiarezza che si ottiene quando ci sono molte zone di oscurazione o i singoli pixel possono disattivarsi completamente.

Detto ciò, penso che la chimica dei colori e la calibrazione avranno un impatto molto maggiore sul gruppo di clienti a cui si intende, e qui Asus potrà contare sul suo processo ben consolidato. Mi piace il PA27JCV, ma allo stesso tempo penso che questi pannelli e questi processi meritino un po' più di perseveranza sul fronte del design fisico. E lo facciamo.

