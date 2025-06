Asus ROG Azoth X

La serie di tastiere di fascia alta di Asus, la ROG Azoth, ha una versione leggermente più economica, che diamo un'occhiata più da vicino qui. In realtà non manca molto in termini di funzionalità; Sono più tutti i fronzoli in più - e forse un po' superflui - che sono stati tagliati. Per molti, però, è fondamentale che la tastiera sia dotata di guarnizioni. Qui ottieni un design a cinque strati in cui uno strato è schiuma Poron. In breve: questo è ciò che impedisce alla piastra superiore della tastiera di cantare per mezz'ora dopo aver premuto un tasto.

La confezione è leggermente lussuosa e ci sono alcuni accessori extra inclusi per darti un buon senso di qualità quando disimballa tutto. Naturalmente, ci sono anche strumenti per rimuovere sia gli interruttori che i tasti, poiché questa tastiera, come la maggior parte delle moderne tastiere di fascia alta, è sostituibile a caldo.

Abbiamo a che fare con una tastiera al 75% con interruttori meccanici ROG NX Snow V2, tasti speciali in... pronto soccorso... Palette di colori alternativi: nero, rosso, bianco e viola. Ha un metallo semitrasparente sulla parte superiore, non due, non tre, ma cinque strati di schiuma ammortizzante, display OLED, funzionalità wireless, un ampio poggiapolsi in gomma e persino supporto per i prodotti Apple.

È ancora il piccolo interruttore sul lato che controlla tutto: il Bluetooth e il sistema SpeedNova a 2,4 GHz di Asus. Ma puoi anche usare un cavo USB. Secondo Asus, la batteria è in grado di fornire oltre 1600 ore di funzionamento. Ciò equivale a oltre sei mesi di "utilizzo a tempo pieno", ovvero 8 ore al giorno. No, non ce l'abbiamo da così tanto tempo, quindi scegliamo di crederci. Tuttavia, è più facile da credere quando ci si rende conto che RGB e OLED riducono un po' la durata della batteria. Raggiungiamo le 75 ore, ma se si spegne l'OLED, la durata della batteria può quasi raddoppiare, se si è letto correttamente il manuale.

Annuncio pubblicitario:

I tasti sono rivolti a sud, il che significa che la luce RGB è montata sotto gli interruttori e brilla principalmente verso l'utente. Non sorprende che questo offra una potente esperienza RGB. Se sei il tipo di persona che guarda una tastiera esteticamente e pensa "è davvero fantastico", probabilmente sei anche il tipo di persona che ama l'RGB, e molto. Non sono ancora sicuro di quale preferisco, perché l'RGB rivolto a nord è generalmente più luminoso nei tasti stessi. Tra l'altro, riflettono anche la luce ai lati.

La tastiera è assemblata con viti in molti punti, il che aumenta significativamente l'impressione di qualità. Se si desidera dare un'occhiata più da vicino, si può facilmente provare a smontare tutto, ma viene utilizzato un cavo sottile, familiare ai computer portatili, a cui bisogna prestare attenzione. Viene anche incollato parte del materiale di smorzamento.

Il prezzo... Bene... È appena uscito sul mercato europeo e il prezzo è di 280 USD (~£207) - un prezzo piuttosto elevato.

Gli interruttori ROG NX Snow V2 sono di tipo lineare: punto di azionamento di 1,8 mm, forza di azionamento di 40 g e 53 g per premerli completamente. Viene utilizzato un materiale plastico composito e l'interruttore stesso è rinforzato nello stelo. Sono facili da attivare, ma hanno un suono aspro e molto definito che non riverbera come molti altri. Se vuoi qualcosa che "clic", puoi anche ottenere il modello con il ROG NX Storm.

Annuncio pubblicitario:

Soprattutto, la barra spaziatrice ha due stabilizzatori, collegati da un'asta metallica e montati direttamente nel telaio della tastiera. Poiché la barra spaziatrice è molto utilizzata, in genere si consiglia di lubrificare nuovamente i tasti più utilizzati, anche se sono lubrificati in fabbrica, come qui. Ed è solo uno dei migliori tasti della barra spaziatrice che ho provato da molto tempo.

Il pannello OLED da 2' è un'aggiunta pratica in quanto, insieme al piccolo pulsante di controllo sul lato, fornisce un facile accesso a molte informazioni e impostazioni. C'è una buona resistenza nel pulsante, che aumenta ancora una volta l'impressione di qualità. Il pannello può visualizzare le informazioni del sistema su scala ridotta e persino visualizzare il suono. Non mi interessa molto, ma sono sicuro che ci sono quelli che vorrebbero avere proprio questo.

Ci sono anche altre funzionalità moderne come Speed Tap, che consente di impartire comandi contrastanti alla tastiera prima che i tasti siano tornati nella loro posizione originale dopo l'attivazione.

Il software del driver è Armoury Crate. Funziona, ci sono molte opzioni ed è necessario se si desidera configurare ulteriormente il pannello OLED.

Nel complesso, si tratta di una tastiera estremamente riuscita e splendida da usare e da guardare, se vi piace la combinazione di colori distintiva e siete disposti a pagare il prezzo esorbitante.