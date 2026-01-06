ASUS ROG e Kojima Productions collaborano per il Flow Z13 a tema e la gamma di accessori

HQ

Con il CES in corso, la divisione gaming di ASUS, Republic of Gamers, è apparsa per svelare una nuova collaborazione con Kojima Productions. Il famoso sviluppatore di Hideo Kojima, che ultimamente ha incontrato diverse collaborazioni, si è unito al tech maker per una versione a tema e a marchio del dispositivo Flow Z13 e anche una collezione di periferiche.

Ognuno ha un aspetto molto appariscente che combina una palette di colori bianco, oro e nero con elementi di branding che utilizzano loghi e immagini Kojima Productions ', e oltre al modello Flow Z13 presentato, gli altri elementi includono il visore ROG Delta II, il mouse ROG Keris II Origin e il tappetino per mouse ROG Scabbard II XXL.

Gli articoli sono stati progettati dall'artista Kojima Productions ' Yoji Shinkawa, e al momento non sappiamo ancora quando verranno lanciati né a quali prezzi.