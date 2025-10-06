Le tastiere divise non sono esattamente una novità. Ho provato il mio primo circa 20+ anni fa, ma Asus Rog Falcata fa un ulteriore passo avanti nell'idea, poiché è letteralmente una tastiera che può essere divisa a metà e non solo angolata al centro come al solito. Questo crea nuove opzioni, ma anche nuovi problemi...

La prima cosa da notare in realtà non è la tastiera, ma il poggiapolsi. È fissato con una piastra metallica che va sotto la tastiera, a sinistra e a destra separatamente, e poi si monta il poggiapolsi su di essa, dove è necessario avvitare la piastra metallica su e fuori dalla tastiera. Che ne dici di usare semplicemente un magnete potente? Sembra che abbiano sovra-ingegnerizzato un problema, e quindi ne abbiano creato uno completamente nuovo. Non dovrei aver bisogno di un manuale per aggiungere un poggiapolsi alla mia tastiera, soprattutto perché se lo stacchi, le piastre metalliche che lo tengono sono ancora visibili e sulla tua strada sul desktop. Tuttavia, non è questo il problema principale. È il fatto che il poggiapolsi non allinea correttamente le mani, quindi mentre il design diviso consente un'ottima posizione ergonomica delle spalle, questo non si applica alle mani.

Poi c'è la tastiera stessa. È un design al 75%, ben fatto, con un'ottima qualità costruttiva e con una ruota multimediale sul lato invece di una manopola nell'angolo in alto a destra. Ci sono anche quattro strati di smorzamento del suono perché questo è finalmente diventato lo standard del settore. La rotella viene utilizzata anche per molte regolazioni e ha anche una barra luminosa per mostrarti quanto forte hai impostato il volume o quale sensibilità hai dato ai tuoi tasti. Tuttavia, noto che la ruota è piuttosto piccola e, se hai le dita grandi, potrebbe essere un problema.

La tastiera stessa è, come Asus ha assicurato, realizzata con interruttori magnetici intercambiabili di fascia alta, i propri ROG HFX V2, che possono essere personalizzati per l'attuazione in incrementi di 0,01 mm, e sì, funzionano con sensori Hall Effect come fanno tutte le moderne tastiere di fascia alta, e sono fantastici.

I driver basati sul Web vengono utilizzati per personalizzare sempre più cose; Asus ha il proprio chiamato Gearlink. Questo è in realtà molto intelligente in quanto è un collegamento Internet per la tua attrezzatura. Tuttavia, mi mancano le funzionalità di base come l'opzione di impostazione dei tasti macro, ma immagino che sia ancora solo questione di tempo. Ma ad essere onesti, Asus lo ha contrassegnato come Beta, quindi c'è da aspettarsi un miglioramento.

A questo prezzo, è wireless (la batteria dura circa 200 ore a seconda dei livelli RGB) e sì, puoi usare il Bluetooth come una plebe, ma se vuoi la frequenza di polling SpeedNova 8K come la chiama Asus, c'è un avvertimento. Le due metà della tastiera - sono unità fisicamente separate, ciascuna con mezza barra spaziatrice - sono collegate tra loro tramite USB. No, non è un errore di battitura. Questa tastiera da 350+ euro in grado di inviare segnali wireless 8K al computer è dotata di un sistema di interconnessione con un cavo USB. E non un micro-corto, perché devi posizionarlo come preferisci, rendendolo un pugno nell'occhio sul tuo desktop. Se può comunicare con il mio PC tramite wireless 8K, perché non anche l'altra metà della tastiera? Non ha senso per me. Oh, e anche se è un fattore di forma USB, mi sembra molto proprietario internamente, il che è supportato da Asus che dice apertamente che altri cavi USB non funzioneranno. Ottimo lavoro, hai appena reso ridondante l'intera idea dei cavi USB...

Non sto dicendo che sia costoso, ma il prezzo varia di 200 Euro a seconda del rivenditore. Il più economico che sono riuscito a trovare è stato di 360 Euro, il che lo colloca nella fascia "di fascia alta", e quindi anche le aspettative della tastiera dovrebbero essere così alte.

Tuttavia, Asus offre prestazioni e la tastiera sembra costruita di alta qualità, e i tasti sono sorprendenti sia per il gioco che per la digitazione, inoltre la possibilità di personalizzare ciascuno di essi aiuta sicuramente. Ma non sono d'accordo con il fatto che Rapid Trigger abbia un interruttore fisico, specialmente se posizionato sul retro superiore della tastiera. Sembra uno strano ripensamento. Invece, mi sarebbe piaciuto che tutte le chiavi avessero la funzionalità Rapid Trigger attivata per impostazione predefinita invece che solo WASD. Per chi ha dei dubbi, Rapid Trigger è una frase comune per descrivere gli interruttori che possono essere riattivati nel momento in cui non vengono più premuti e hanno iniziato a tornare al loro punto di ripristino, il che significa che è possibile premere il controtasto prima ancora che il primo tasto si sia ripristinato utilizzando quella che è nota come "modalità di tocco veloce". È anche possibile modificare la priorità dei tasti quando si premono due tasti quasi contemporaneamente, il che significa che, nonostante il primo tasto non sia completamente reimpostato, la tastiera utilizzerà invece il segnale inviato dalla pressione di un secondo tasto.

Il fattore di forma del 75% è qualcosa a cui mi sto lentamente abituando, e sono arrivato ad accettare e ad apprezzare l'ingombro molto più piccolo sul mio desktop. Tuttavia, nonostante mi piaccia la possibilità di angolare entrambe le parti e separarle, la lunghezza del cavo USB rende difficile scartare la metà destra quando si gioca ad alcuni giochi per usare solo la sinistra, che sarebbe stata una caratteristica adorabile. E se utilizzato con una certa distanza tra loro, sembra che la parte interna non sia finita, tuttavia, fornisce alcune opzioni ergonomiche che nessun'altra tastiera da gioco di fascia alta può gestire e, essendo Asus, la parte inferiore può offrire piedini piccoli invece di supporti per un'ulteriore personalizzazione.

Eppure, gli interruttori HFX V2 sembrano completamente sopra le righe, ha uno stelo completamente murato, grandi magneti per il supporto Hall Effect e un alloggiamento inferiore piuttosto grande. C'è compatibilità con altri copritasti, ma gli standard premontati da Asus sono più che sufficienti per me. Gli interruttori sono scattanti, la sensazione molto tattile e il reset immediato.

Una tastiera split wireless per i giochi hardcore è un'ottima idea, ma anche in questo caso ci sono molte cose che si sarebbero potute fare meglio, soprattutto a questo prezzo. Ma la possibilità di posizionare la tastiera completamente come preferisci, è difficile da battere ed è una caratteristica molto gradita.