Asus ROG Keris II Origin

Spesso è facile suonare come un disco rotto. Ma non posso fare a meno di scrivere ancora una volta quanto sia sovraffollato il mercato dell'hardware. Mouse, tastiere, cuffie... ogni volta che un nuovo modello appare qui a casa, penso come può essere possibile? Come si può vendere qualcosa quando ce ne sono già cinquecentoventuno? Perché dovrei spendere £ 100+ per un mouse wireless di Asus? Probabilmente non c'è una risposta univoca o anche semplice. Ma ogni volta che inizio a testare un nuovo gadget, spesso trovo qualcosa di nuovo da cui rimanere colpito. Può essere una cosa semplice, come in questo caso il peso. Il ROG Keris II Origin pesa 65 grammi. Per il mio Rog Ally X, uso un Aerox 3, che pesa solo pochi grammi in più. Eppure il Keris II riesce a sembrare ancora più leggero di così. Questa è la migliore descrizione che posso dare; È come spostare una molla. È anche molto comodo da usare e da usare. La presa che ottieni è quasi perfetta (importante) e la plastica è solida e confortevole e si sente semplicemente piacevole da impugnare. Non è il più leggero della categoria, in quanto ci sono mouse che scendono sotto i 60 grammi, ma Asus è riuscita a combinare peso e materiale in modo da renderlo incredibilmente piacevole da usare.

Due pulsanti cliccabili e un po' di rgb sono sul lato.

Con i soliti pulsanti destro e sinistro del mouse, due pulsanti laterali vicino al pollice e una rotellina di scorrimento cliccabile, è, per un mouse da gioco, relativamente ridotto in termini di pulsanti. Per qualche motivo, il pulsante DPI è stato posizionato anche sul lato inferiore, cosa che trovo una scelta estremamente strana. La frequenza di polling del mouse è di 1000 Hz, ma può raggiungere un impressionante 8000 Hz se si acquista il "Polling Rate Booster" dello sviluppatore. Mi sembra piuttosto economico non includerlo secondo me. Soprattutto quando il prezzo è comunque piuttosto alto.

Il design è abbastanza anonimo, ma con una bella luce sulla ruota, sul logo e sulla pagina. Viene fornito con alcuni adesivi se vuoi cambiare un po' l'aspetto. Il mouse è disponibile in bianco o nero e in realtà ho messo un adesivo sul lato dove appoggio il pollice e ha dato una texture leggermente diversa. Tutte le luci e le funzioni possono essere impostate nel software Armoury Crate, su cui ho alcuni sentimenti contrastanti. Per il mouse in particolare, funziona perfettamente, quindi non approfondirò troppo questa recensione, ma il software nel suo complesso ha alcuni difetti, e alcuni di questi difetti riguardanti altri hardware di cui parlerò più specificamente in un'altra recensione. Per il mouse, invece, tutto ha funzionato come dovrebbe. Tuttavia, dovresti essere preparato al fatto che ci sono molti aggiornamenti sia prima di utilizzare i gadget Asus che durante il tempo in cui lo fai.

Comoda ricarica tramite USC sulla parte anteriore e può essere utilizzato anche in modalità cablata durante la ricarica.

Annuncio pubblicitario:

Il mouse può essere collegato tramite la chiavetta da 2,4 Ghz in dotazione o tramite Bluetooth. È positivo che la chiavetta USB inclusa consenta di collegare due dispositivi in modo da poter avere sia una tastiera Asus che questo mouse collegato ad essa. La durata della batteria è assolutamente ottima; 192 ore in modalità Bluetooth/127 ore in modalità 2,4Ghz, anche se a luci spente. Se vuoi che il tuo bel mouse brilli un po', la durata della batteria si riduce a 91 ore e 82 ore con il ricevitore. Naturalmente, se lo desideri, puoi anche eseguirlo cablato e caricarlo allo stesso tempo. Asus invia un cavo USB-C intrecciato che penso funzioni meglio dei cavi in plastica, spesso rigidi, che a volte sono inclusi.

Infine, per quanto riguarda il fattore chiamato prezzo, penso che sia un po' esagerato. Ho provato un sacco di altri mouse wireless che sono più economici che penso siano almeno altrettanto buoni. Tuttavia, il Keris II Origin è finito nella mia configurazione del computer come qualcosa che terrò. La sua presa estremamente comoda e il fatto che sia così leggero e fluido da muovere è qualcosa che apprezzo molto.