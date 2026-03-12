ASUS ROG Kithara Gaming Headset

C'è qualcosa di incredibilmente liberatorio nel prendere in mano un pezzo di tecnologia che è semplicemente fantastico. Dove siamo abituati all'illuminazione RGB, a molte impostazioni e connessioni, e a questo e a quello, il ROG Kithara è uno dei gadget da gaming più essenziali che abbia avuto il piacere di provare da molto tempo. Certo, viene fornito con un sacco di cavi e connettori diversi, ma nient'altro. Si tratta di un auricolare che somiglia più che a qualsiasi altra cosa alle cuffie da studio, anche se non c'è dubbio che siano pensate appositamente per i gamer.

Fondamentalmente, Asus, insieme al produttore cinese di audio Hifiman, ha dotato queste cuffie di notevoli driver da 100 mm. Ciò che è unico in questo contesto è il design "open-back" con tutti i suoi vantaggi (e "svantaggi", se vogliamo) che piacerà principalmente a chi dà più valore alla qualità del suono.

Costruzione metallica robusta e durevole.

Questo design aperto delle cuffie non è qualcosa che molti giocatori usano. Una breve e semplice spiegazione del concetto stesso è che crea principalmente un'immagine sonora spaziale che è più simile a quella degli altoparlanti nella riproduzione che al suono leggermente confinato che producono le cuffie "normali". E si vede.

Quando inizi a suonare musica, puoi goderti un paesaggio sonoro che, e scusate i cliché superlativi, è percepito come spaziale, neutro, calmo e, soprattutto, molto dettagliato. La musica suona semplicemente fantastica. Se sei abituato a un'esperienza più ovattata e con bassi, potrebbe sembrare un po' "morbida". Ma dopo averli usati per qualche settimana, trovo incredibilmente difficile mettere altro sulle orecchie. A casa ho cuffie di marchi come Astro, Logitech, JBL, Sony e molti altri. E c'è un punto importante da sottolineare qui riguardo al design "open-back". Significa che il tuo suono si esce e che l'ambiente intorno a te può essere udito. Non è esattamente una questione privata, quindi devi solo ricordare che se ti siedi con loro durante un viaggio in autobus, gli altri passeggeri ascolteranno la tua musica scelta.

Tuttavia, è chiaro che questi sono pensati per il gaming per chi si siede da solo. Questo non è inteso in senso negativo, ma semplicemente per chi ha l'opportunità di stare a casa al computer senza disturbare nessuno o essere disturbato. Se, per esempio, devi ignorare i bambini rumorosi, ci sono altre opzioni che funzionano meglio per questo. L'open-back serve a dare priorità al suono, nient'altro.

Viene fornito con molti extra e persino un paio di cuscinetti per le orecchie in più.

Una parola come "audiofilo" è spesso usata in contesti come questo. Ma non si può negare cosa sia fondamentalmente. Quando Asus usa una descrizione come "Il design open-back crea un palcoscenico sonoro estremamente spazioso e dimensionale rispetto alle cuffie chiuse. Il design migliora la separazione tra bassi profondi, medi e alti per evitare che le basse frequenze mascherino i segnali critici - così puoi distinguere chiaramente i passi dalle esplosioni e reagire più velocemente a ogni movimento in-game," è facile pensare che queste siano tipiche frasi pubblicitarie usate per tutti i prodotti. Qui, però, è una descrizione che riflette perfettamente ciò che otteniamo realmente.

Ho formato alcune delle mie band preferite e le canzoni si riflettono in modo calmo ma incoraggiante. I piccoli dettagli diventano evidenti e il paesaggio sonoro è vivace senza risultare disordinato. Se dovessi criticare qualcosa, sarebbe che non esagera. Tutto si fonde bene, e se vuoi qualcosa di più potente e con più bassi, puoi regolarlo tramite l'EQ o cercare altre opzioni che ti piacciano di più. È difficile dire esattamente cos'è, ma il fatto che dopo il periodo di test fossi convinto che sarei tornato alle mie cuffie wireless preferite ma avrei continuato a usarle è il miglior complimento che posso fare. Certo, odio i fili con tutto il cuore, ma questo è il prezzo che si paga per un suono migliore. Che mi stia divertendo con la musica o giocando, oserei dire che questo è tra i migliori che abbia sentito parlare di un visore da gaming.

Dopo diverse partite in Rainbow Six: Siege X, sono impressionato da quanto tutto suoni chiaro e distinto. A volte le differenze sono piccole, ma sono comunque ricche di dettagli e mi aiutano davvero nel gioco.

Elegante e elegante.

Nonostante tutti i complimenti che ho dato finora, non è del tutto perfetto. Ci sono alcuni difetti che impediscono di ottenere il massimo dei punti, uno dei quali è il microfono. Non è affatto male, ma allo stesso tempo è davvero "solo ok". Insieme a un piccolo adattatore piuttosto plastico (collegato a uno dei cavi inclusi) per regolare volume/mute, sembra uno di quei piccoli dettagli che non sono altrettanto lussuosi o che hanno ricevuto lo stesso affetto delle cuffie stesse. Potresti anche lamentarti del fatto che i cavi sono un po' troppo corti se vuoi instradarli ordinatamente sul retro del computer.

Ma questi sono davvero gli unici svantaggi che mi vengono in mente. In termini di qualità costruttiva e veste, sono incredibilmente robuste e confortevoli, mentre la rete metallica ai lati e la fascia per la testa risultano incredibilmente solide. Il fatto che non sudi dopo qualche ora grazie al design è anche un grande vantaggio. Sì, ci sono stati molti elogi, ma sono assolutamente meritati. Certo, capisco che possa sembrare rischioso spendere £285 per un paio di cuffie non wireless, ma se la qualità del suono è la tua priorità, allora non posso fare altro che consigliarle vivamente.