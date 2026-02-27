Asus ROG PG27AQWP-W

È molto difficile dare un'occhiata veloce al monitor ROG PG27AQWP-W di Asus (nonostante il nome sia un po' comico) e non rimanere un po' impressionati da quanto siamo arrivati in poco tempo, in termini di capacità di offrire specifiche all'avanguardia praticamente su tutta la gamma.

Solo pochi anni fa c'erano più compromessi, sia tra il tipo di pannello che il ritardo di input, il refreshrate o la risoluzione. Ma il PG27AQWP-W è sicuramente uno dei monitor da gaming più completi che abbiamo visto, e anche se si paga un prezzo alto, circa £900 per un monitor di questo calibro non sembra così incredibile come un tempo.

Ok, quindi quando diciamo "nessun compromessi", cosa intendiamo? Prima di tutto, questo è uno schermo OLED Tandem di 4a generazione WOLED che utilizza la Dual Mode di Asus, permettendo di passare tra due set di risoluzioni e frequenze di aggiornamento. È da 26,5" in 1440p e può raggiungere un picco di 1500 NITS con una certificazione VESA DisplayHDR500 True Black, che gli garantisce una copertura DCI-P3 del 99,5% e del 135% sRGB, il che la rende più che qualificata per lavori colori professionali. Dual Mode alterna tra 540Hz/1440p o 720Hz/720p.

Qui hai un monitor OLED da 27" che può fornire 1500 NITS e ha un buon 100% DCI-P3, che può competere con la maggior parte dei monitor professionali, offrendo anche 540Hz in quella risoluzione e arrivando fino a 720Hz se il gioco specifico lo permette o lo richiede direttamente. È una combinazione piuttosto folle, ed è subito difficile trovare un vero dito da mettere su questi numeri.

E questo prima di arrivare alle cose davvero interessanti. Questo pannello è "TrueBlack Glossy", il che significa che ha un rivestimento che mantiene i riflessi al minimo assoluto, e funziona davvero nella pratica. Questa è una delle immagini più belle che abbiamo visto, e abbiamo usato la porta DisplayPort 2.1, il che significa che questa immagine viene fornita senza compressione DSC. Inoltre, la suite OLED Care Pro di Asus è piuttosto robusta ed è dotata di un sensore di prossimità che abbassa automaticamente lo schermo se non sei seduto, prevenendo danni persistenti al pannello.

Quindi, ci sono veri punti di critica qui? Beh, non è un monitor economico, il che sarebbe un peccato dirlo, anche se un Samsung Odyssey G8, ad esempio, costa di più. E devo ribadire che il profilo fisico di Asus è piuttosto offensivo e appare quasi infantile. Si tratta di un monitor estremamente costoso ma fantastico, il cui pubblico principale deve essere gli appassionati di videogiochi con patente di guida e forse anche un mutuo, e sembra qualcosa progettato per la camera da letto di un bambino con piumone di Spider-Man e federe sul letto.

Ma è anche questo il problema. Il ROG PG27AQWP-W di Asus offre una delle immagini più nitide, in uno dei pacchetti più versatili che abbiamo mai incontrato, ed è per questo che posso prometterti che sarai molto soddisfatto se finirai per pagare più di settemila dollari.