Il mercato degli schermi OLED per i giochi è ancora in piena espansione e lo standard è generalmente elevato. Anche i prezzi sono stati alti, ma fortunatamente Asus sta provando qualcosa di un po' più conveniente, ma sfortunatamente probabilmente passerà molto tempo prima che un buon schermo OLED non costi quanto una scheda grafica di grandi dimensioni.

Il Asus ROG Strix OLED XG27UCDMG utilizza il pannello QD-OLED di 4a generazione di Samsung e stiamo parlando di un pannello a 10 bit, colori a 30 bit, risoluzione 4K, 165 ppi, 99% DCI-P3 e luminosità di 1000 nit. Aggiungi a ciò HDR10, tempo di risposta di 0,003 ms e frequenza di aggiornamento di 240 Hz, e sì, ci vogliono direttamente 220 V. Suona bene sulla carta, e lo è in pratica, poiché lo schermo ha sia una solida uniformità nella luce che colori naturali che forniscono un'immagine calma e confortevole. Il testo appare nitido e preciso e non ci sono colori che risaltano. Lo schermo viene inoltre fornito con una garanzia di tre anni.

Poi ci sono tutti gli extra: enormi piastre di raffreddamento passivo, programmi di protezione, compatibilità con Nvidia G-Sync e sistemi anti-sfarfallio. E poi ci sono le connessioni: DP 1.4, HDMI 2.1 e USB-C con PD da 90W e hub USB. Sì, c'è un jack per le cuffie e no, non usarlo. C'è anche spazio per uno switch KVM, che è un'aggiunta gradita.

Sfortunatamente, il supporto è fatto di plastica ed è piuttosto ingombrante, ma è ancora così piccolo che non mi dà molto fastidio, soprattutto dopo che mi sono improvvisamente reso conto che la crepa al suo interno è progettata come supporto per cellulare. D'altra parte, ruota in modo incredibilmente semplice ed è generalmente facile da regolare.

Non ricordo di aver avuto particolari problemi di sfarfallio sui precedenti schermi OLED Asus, ma la lotta contro questo è stata presa sul serio. C'è una nuova funzione 2.0 Anti-Flicker, che Asus ritiene possa ridurre lo sfarfallio fino al 20%. Sicuramente impressionante, ma lo sfarfallio è solo occasionalmente un problema con OLED per me, anche se succede. Lo schermo non è stato testato su una console, quindi il VRR e altre funzionalità normalmente utilizzate con le console non sono state testate.

Il software è bello, facile da navigare, ma anche ricco di una miriade di impostazioni. A parte i profili, tuttavia, molte persone non hanno bisogno di scherzare con esso, e direi che la maggior parte degli utenti accenderà lo schermo, scoprirà che l'immagine è buona e non installerà mai il software.

Come molti altri schermi, ci sono mirini standard e miglioramenti alle aree scure. Come al solito, devo sottolineare che questo non dovrebbe essere consentito nei giochi con elementi competitivi. Tuttavia, penso che la funzione cecchino integrata, che consente di ingrandire lo schermo, sia di gran lunga peggiore, ma Asus non è né il primo né l'ultimo a offrire questo tipo di funzionalità. Non so perché, ma non sono riuscito a trovare la funzione nel software.

Asus ha idee molto più interessanti da offrire, come un sensore di distanza che visualizza automaticamente un'immagine nera sullo schermo se si è lontani dal tavolo per molto tempo e, sfortunatamente, questo tipo di funzioni automatizzate sono probabilmente la strada da seguire. Non è una novità, è già stato visto, ma è comunque bello. Naturalmente, ci sono tutte le solite funzionalità: limitazione automatica della luce nelle aree statiche, spostamento e ricalibrazione dei pixel, il tutto per prevenire il burn-in. Per lo stesso motivo, come per molti altri, c'è il controllo della dimmerazione, il rilevamento della linea di processo, combinato con una grande piastra di raffreddamento sul retro. Ed è coperto da una garanzia di tre anni, un netto miglioramento, e non vediamo l'ora di vedere tali garanzie estendersi a 4, 5 e preferibilmente 6 anni o più.

Asus, come molti altri, utilizza arrotondamenti generosi: 26,5" diventano 27 e 31,5" diventano 32, come tutti gli altri.

Normalmente, non sopporto uno schermo con una superficie lucida, perché riflette troppa luce e spesso sembra artificiale. Ma qui, non importa; al contrario, aiuta l'immagine a diventare più vivida.

Puoi trovarlo in vendita a £ 839 ma il prezzo tradizionale è di £ 939. Tuttavia, è ancora molto economico per questo OLED di prima classe, e non è un vecchio pannello, ma un moderno display di 4a generazione con uno strato QD. La mia unica lamentela è che lo schermo testato è solo 27". Penso che con il 4K dobbiamo passare a 30", preferibilmente 32". Ma poi è un bene che Asus mi abbia battuto e abbia già messo in vendita una versione da 32".