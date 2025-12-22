ASUS ROG Strix Scar G835L

HQ

Una mossa brillante - gli adesivi. Sono sulla plastica del packaging, non sul computer vero e proprio e sul display. Sembra che questa regola fosse stata una regola molto tempo fa, e spero che altri la seguano.

Nonostante sia relativamente snello per un laptop da gaming, il ROG Strix Scar 18 è dotato di tutte le potenzialità, poiché, nella versione più testata e costosa, ti offre una CPU Intel Ultra 9 con 24 core e che gira a 5,4GHz sul core a prestazioni, e una RTX 5090 aumentata a 1647 MHz e utilizza un enorme numero di 24GB di VRAM. Se ti va, puoi potenziarlo anche tu.

La mentalità delle prestazioni continua, nonostante abbia 2x2TB NVMe PCIe 4.0 (il 5.0 forse è ancora un po' troppo caldo per i portatili), non si ottengono 4TB perché sono configurati come RAID 0, ma sono velocissimi. Ciò significa tempi di accesso scesi fino a 72 my-secondi e velocità di banda di 1830 MB/S usando il test di 3D Benchmark Storage. La nostra unità di prova aveva 64GB DDR5 che per qualche motivo operava a 5600 Mh. La maggior parte delle versioni avrà 32GB.

Il raffreddamento proviene da una piattaforma a camera di vapore a tre ventole che utilizza metallo liquido Conductonaut per l'interfacciamento di Mini LED da 18", zone di oscurazione da 2000+, risoluzione 1600p, tempo di risposta di 240Hz/3ms e DCI-P3 al 100%. L'OLED puro era stato bello, ma i colori sono estremamente vividi e la luminosità è davvero impressionante.

La qualità complessiva è davvero buona, la finitura in sé corrisponde al prezzo, è generalmente molto solida e chiarisce che la maggior parte dei pezzi è fatta di metallo. Tuttavia, aumenta anche il peso, che è già considerevole poiché l'alimentazione esterna potrebbe facilmente tenere fermo un bambino piccolo.

A differenza di molti altri, che vorrebbero integrare tutto con scorciatoie e multifunzionalità, Asus ha mantenuto il design tradizionale con tasti dedicati per il controllo dei media e delle ventole. Ti ringrazierò un po' per questo; Rende l'uso quotidiano molto più semplice.

La durata della batteria di una tale potenza non è molto impressionante, tuttavia supporta la ricarica a 100 Watt, quindi avere il massiccio blocco di alimentazione non è un problema di sé - altrimenti usare più di tre ore è un problema, anche quando spegni la scheda grafica e non giochi. Puoi giocare per circa un'ora, e all'estremo opposto abbassare la luminosità dello schermo quasi a zero, disabilitare tutto e ottenere circa 5 ore di gioco. Niente male per un portatile con queste specifiche.

Ci sono tre impostazioni: silenzioso, prestazioni, turbo. Non serve altro, ottimo approccio. E il prezzo è, beh, sorprendentemente solo 2800 Euro. Mi aspettavo molto di più.

In realtà esiste una quarta modalità, manuale, che permette un leggero overcoking aggiuntivo, ma dato che ci aspettiamo che la maggior parte degli utenti la controlli – e il fatto che la CPU raggiunge i 100 gradi nella modalità Turbo normale – non consigliamo affatto di usarla. Ricevi anche un grande cartello rosso di allarme, è fastidioso attivarlo, e i risultati non sempre superavano quelli della modalità Turbo normale. Quindi abbiamo usato quest'ultimo per la panca. La GPU raggiungeva solo i 71 gradi, e il rumore era sorprendentemente basso, a 36,4 dB.

Quindi passiamo al benchmarking:

Benchmark 3D



Via di velocità: 6395



Steel Nomad: 6133



Port Royal: 16276



Time Spy Estreme: 12138



Colpo di Fuoco Ultra: 14943



Cyberpunk 2077 - Ray Tracing Ultra





1080p: 82,13



1600p: 102,65



Ved brug af Quality 2x Frame Generation - Modello Transformer





1080p: 185,89



1600p: 138,88



Total War: Warhammer III - Ambientazioni Ultra





1080p: 177,8



1600p: 123,4



Assassin's Creed Shadows - Impostazioni ultra elevate, qualità DLSS





1600p: 62



1200p: 67



Utilizzo della Qualità - Generazione 2x di Frame - Modello Transformer

1600p: 107

1200p: 114

Star Wars Outlaws



1080p: 119



1600p: 74



Utilizzo di Generazione di Frame 2x di qualità - Modello Transformer





1080p: 199



1600p: 133



Warhammer 40.000: Space Marine II, ambientazioni Ultra

