Asus ROG Xbox Ally X subisce un aumento di prezzo a causa delle carenze

Le carenze diffuse nell'industria PC stanno già colpendo i consumatori da mesi, soprattutto per chi cerca di acquistare nuovi componenti per PC o aggiornarne quelli vecchi. Tuttavia, ora stiamo iniziando a vedere l'hardware da gaming nel suo complesso affrontare carenze di stock e aumenti di prezzo. Proprio ieri abbiamo parlato del fatto che lo Steam Deck fosse esaurito negli Stati Uniti.

Anche un altro PC portatile sta passando da questo problema in questo momento, ovvero l'Asus ROG Xbox Ally X. Come inizialmente riportato da Otaku Souken e poi trascritto da VGC, il dispositivo portatile per gaming Xbox ha visto un aumento di prezzo di ¥30.000 da ¥139.800 a ¥169.800, che rappresenta un aumento di USD di 196 dollari. Davvero una bella escursione.

È importante notare che la meno potente ROG Xbox Ally sembra non essere influenzata da questo aumento di prezzo. Non sappiamo nemmeno se si tratti solo di un aumento specifico del Giappone, o se possiamo aspettarci che il prezzo cambi presto anche in altri territori. Dato che la carenza di RAM non dovrebbe diminuire a breve, dovremo solo aspettare e vedere se presto spenderemo ancora più soldi per il nostro hardware da gaming.