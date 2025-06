Asus spiega perché Xbox Ally ha lo schermo LCD anziché OLED

HQ

Forse la notizia più importante del Xbox Games Showcase di domenica è stata la conferma che una Xbox portatile è effettivamente in arrivo sotto forma di Xbox Ally (e il suo fratello maggiore, il Xbox Ally X ). Anche se non abbiamo ricevuto un prezzo o una data di uscita, la maggior parte delle persone sembra impressionata dall'hardware, tranne che per un dettaglio.

Alcuni hanno notato che lo schermo è LCD piuttosto che OLED. Ora, Whitson Gordon del team ROG Ally spiega (grazie a Pure Xbox) perché hanno deciso di optare per l'LCD, e il motivo è un po' più complesso del previsto. Si scopre che la frequenza di aggiornamento variabile (VRR), che elimina lo strappo e il taglio, risultando in un'esperienza visiva più fluida e più fluida, non avrebbe potuto essere implementata in modo ragionevole con l'OLED:

"Abbiamo esaminato di nuovo l'OLED quest'anno, abbiamo fatto un po' di ricerca e sviluppo e prototipazione con OLED, ma non è ancora dove vogliamo che sia quando teniamo conto del VRR nel mix. E non siamo disposti a rinunciare al VRR, traccerò quella linea nella sabbia in questo momento. Sono dell'opinione che se un display non ha una frequenza di aggiornamento variabile, non è un display da gioco nell'anno 2025.

E l'OLED con VRR in questo momento assorbe molta più energia rispetto all'LCD che stiamo attualmente utilizzando sull'Ally, e costa di più".

La durata della batteria è stata criticata dai precedenti dispositivi ROG ed è chiaramente qualcosa a cui gli utenti danno la priorità. È stato preso in considerazione insieme ad altri fattori che i giocatori considerano particolarmente importanti in un'unità di gioco portatile:

"È molto, molto chiaro che quando guardiamo a ciò che le persone vogliono, in questo momento apprezzano alcune cose sopra ogni altra cosa. Vogliono la durata della batteria, vogliono più prestazioni e vogliono una migliore esperienza software. Questi sono di gran lunga i più grandi feedback che stiamo ancora vedendo su questi dispositivi, e quindi quest'anno abbiamo messo tutti i nostri sforzi in queste cose".

Xbox Ally uscirà entro la fine dell'anno e ovviamente torneremo quando ne sapremo di più sul dispositivo portatile e lo avremo testato noi stessi.