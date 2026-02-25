Atalanta, Madrid, Parigi e Galatasaray soffrono ma raggiungono gli ottavi di finale di Champions League
Risultati delle partite di Champions League di mercoledì.
Le partite di Champions League di mercoledì 25 febbraio sono iniziate con una sorpresa: l'Atalanta è tornata da due gol di svantaggio rispetto alla scorsa settimana per battere il Borussia Dortmund: vittoria 4-1, 4-3 complessivo.
Dopo la scioccante eliminazione dell'Inter di Martedì da parte di Bodo/Glimt, l'Atalanta sembrava aver spianato la strada a una rinascita delle squadre italiane, poiché la Juventus, sotto di tre gol, è riuscita a pareggiare l'eliminazione diretta con un 3-0 nei tempi regolamentari, con un giocatore in meno. Tuttavia, il Galatasaray riuscì a segnare due volte nei minuti di recupero per evitare i rigori, lasciando l'Atalanta come unica squadra italiana nella top 16 della Champions League.
Sempre mercoledì, il Real Madrid è rimontato con i gol di Tchouameni e Vinícius battendo il Benfica 3-1 nel complessivo, mentre il Paris Saint-Germain ha chiuso i play-off francesi 2-2 con il Monaco, ma ha superato il punteggio complessivo 5-4.
- Atalanta 4-1 Dortmund (4-3)
- Juventus 3-2 Galatasaray (3-5)
- PSG 2-2 Monaco (5-4)
- Real Madrid 2-1 Benfica (3-1)
Dopo aver completato lo spareggio a eliminazione diretta, con grandi squadre come Inter Milano, Borussia Dortmund, Monaco e Benfica eliminate, e alcune sorprese come Galatasaray e Bodo/Glimt, tutto è pronto per il sorteggio di venerdì, con queste potenziali coppie.