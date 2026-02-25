Atalanta, Madrid, Parigi e Galatasaray soffrono ma raggiungono gli ottavi di finale di Champions League

HQ

Le partite di Champions League di mercoledì 25 febbraio sono iniziate con una sorpresa: l'Atalanta è tornata da due gol di svantaggio rispetto alla scorsa settimana per battere il Borussia Dortmund: vittoria 4-1, 4-3 complessivo.

Dopo la scioccante eliminazione dell'Inter di Martedì da parte di Bodo/Glimt, l'Atalanta sembrava aver spianato la strada a una rinascita delle squadre italiane, poiché la Juventus, sotto di tre gol, è riuscita a pareggiare l'eliminazione diretta con un 3-0 nei tempi regolamentari, con un giocatore in meno. Tuttavia, il Galatasaray riuscì a segnare due volte nei minuti di recupero per evitare i rigori, lasciando l'Atalanta come unica squadra italiana nella top 16 della Champions League.

Sempre mercoledì, il Real Madrid è rimontato con i gol di Tchouameni e Vinícius battendo il Benfica 3-1 nel complessivo, mentre il Paris Saint-Germain ha chiuso i play-off francesi 2-2 con il Monaco, ma ha superato il punteggio complessivo 5-4.



Atalanta 4-1 Dortmund (4-3)



Juventus 3-2 Galatasaray (3-5)



PSG 2-2 Monaco (5-4)



Real Madrid 2-1 Benfica (3-1)



Dopo aver completato lo spareggio a eliminazione diretta, con grandi squadre come Inter Milano, Borussia Dortmund, Monaco e Benfica eliminate, e alcune sorprese come Galatasaray e Bodo/Glimt, tutto è pronto per il sorteggio di venerdì, con queste potenziali coppie.