Atari annuncia la nuova console retrò chiamata Intellivision Sprint

La parola retrò significa cose diverse per persone diverse. Se sei un po' più giovane, Xbox 360 potrebbe sembrare retrò, mentre altri ne hanno ricordi freschi e pensano di più a Mega Drive o addirittura a NES. Ma ovviamente c'erano console molto prima. Come Atari 2600 (VCS) e Intellivision, che sono stati lanciati alla fine degli anni '70 e hanno avuto la prima vera guerra delle console del mondo dei giochi.

Ma l'anno scorso, quella guerra è stata finalmente messa fine quando Atari ha acquistato i resti di Intellivision, e ora sta arrivando una console Intellivision, da Atari. È quasi come se Nintendo rilasciasse una console Sega o Microsoft rilasciasse la prossima PlayStation.

Il dispositivo si chiama Intellivision Sprint e viene fornito con 45 titoli Intellivision integrati, completi di sovrapposizioni di controller per ogni titolo:



45 giochi integrati tra cui Boulder Dash, Shark! Shark!, Baseball e altro ancora.



Si collega facilmente ai moderni televisori e monitor con HDMI.



2 controller wireless: i controller a disco classici sono stati aggiornati per essere wireless e ricaricabili. Basta agganciarlo alla console per caricare.



Sovrapposizioni per ogni gioco, ognuna con nuovi design. Include 2 sovrapposizioni per ogni gioco, le sovrapposizioni sono a doppia faccia.



La porta USB-A può collegare i controller originali Intellivision II e II (con adattatore). Può essere utilizzato anche per giocare ad altri giochi (venduti separatamente).



Puoi leggere di più sul sito Web di Atari, controllare quali giochi sono inclusi e persino preordinare la tua unità per $ 149,99. Intellivision Sprint verrà lanciato all'inizio di dicembre e di seguito troverai sia un video di presentazione che alcune immagini di questa bellezza.

Sei abbastanza grande da ricordare Intellivision e hai mai giocato su uno?