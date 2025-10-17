Atari annuncia la nuova console retrò chiamata Intellivision Sprint
Si basa sulla prima console a 16 bit al mondo, Intellivision, originariamente rilasciata nel 1979, ironicamente in competizione con lo stesso marchio che la sta lanciando ora.
La parola retrò significa cose diverse per persone diverse. Se sei un po' più giovane, Xbox 360 potrebbe sembrare retrò, mentre altri ne hanno ricordi freschi e pensano di più a Mega Drive o addirittura a NES. Ma ovviamente c'erano console molto prima. Come Atari 2600 (VCS) e Intellivision, che sono stati lanciati alla fine degli anni '70 e hanno avuto la prima vera guerra delle console del mondo dei giochi.
Ma l'anno scorso, quella guerra è stata finalmente messa fine quando Atari ha acquistato i resti di Intellivision, e ora sta arrivando una console Intellivision, da Atari. È quasi come se Nintendo rilasciasse una console Sega o Microsoft rilasciasse la prossima PlayStation.
Il dispositivo si chiama Intellivision Sprint e viene fornito con 45 titoli Intellivision integrati, completi di sovrapposizioni di controller per ogni titolo:
Puoi leggere di più sul sito Web di Atari, controllare quali giochi sono inclusi e persino preordinare la tua unità per $ 149,99. Intellivision Sprint verrà lanciato all'inizio di dicembre e di seguito troverai sia un video di presentazione che alcune immagini di questa bellezza.
Sei abbastanza grande da ricordare Intellivision e hai mai giocato su uno?