Atari annuncia un'unità di gioco retrò portatile ufficiale

Dubitiamo fortemente che Atari Gamestation Go sarà una seria minaccia per Switch 2, ma sembra sicuramente qualcosa che i fan adoreranno.

Se ti piacciono i giochi retrò, non c'è carenza di hardware tra cui scegliere, con alcuni (come Evercade) con cartucce standalone e altri con una selezione di titoli preinstallati. My Arcade è un buon posto dove navigare se stai cercando hardware retrò, e ora hanno annunciato una nuova cosa - Atari Gamestation Go.

È stato lanciato insieme ad Atari, che descrive l'unità in questo modo:

"Porta i giochi retrò ovunque tu vada. Gioca a oltre 200 giochi arcade e per console, tra cui i classici arcade Balls of Steel e PAC-MAN, e cinque giochi della serie neo-retrò Recharged di Atari. Sei fantastici controlli sono racchiusi in questo palmare dal design accattivante - paddle, trak-ball, d-pad, bumper, tastierino numerico e i classici pulsanti del gamepad (A, B, X, Y) - che ti consentono di giocare a ogni gioco con i controlli per cui è stato progettato.

Al momento non è confermato per l'Europa, ma speriamo che una bellezza come questa venga rilasciata a livello globale. Viene venduto al dettaglio per $ 179.99 e puoi dare un'occhiata ad alcune immagini qui sotto. Vai su Atari per saperne di più.

