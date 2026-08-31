Atari e Activision stanno ririlasciando dodici cartucce Atari 2600

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Molti di noi attendono con impazienza il lancio della Neo Geo AES+, una nuova versione di una delle console di gioco più iconiche di tutti i tempi. Sarà anche pubblicata insieme a dieci ristampe di classici della piattaforma, ma giocherà anche giochi più vecchi.

Forse Atari e Activision hanno preso spunto da questo concetto, dato che ora hanno annunciato che rilasceranno una serie di cartucce Atari 2600. Queste funzioneranno sia con le console originali che con le ristampe più moderne (Atari 2600+ e Atari 7800+). I giochi saranno pubblicati sia come edizioni standard separate sia come edizioni da collezione più sontuose.

Oltre alla pura gioia di vedere una console originariamente lanciata nel 1977 ricevere nuovamente nuove uscite, la collaborazione con Activision è un piacere per chiunque conosca la storia del gaming. Activision è stata in realtà fondata come spin-off di Atari, ed è diventata un attore importante grazie ai suoi giochi per l'Atari 2600.

Potete vedere tutti i giochi ripubblicati nell'immagine qui sotto, e saranno venduti a 35 dollari ciascuno. Abbiamo anche un video di presentazione da condividere.