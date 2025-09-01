Atari rilascia un elegante decanter per whisky progettato come un joystick retrò

HQ

Uno dei joystick più iconici di tutti i tempi è senza dubbio quello fornito con la console Atari 2600, in particolare il CX-10. Per inciso, Atari è anche un'azienda il cui logo è considerato uno dei più leggendari nel mondo dei giochi.

Ora Atari ha deciso di combinare questi due componenti in un set da whisky con un decanter (alto 19 cm e contenente 75 cl di liquido), due bicchieri e un vassoio. Il decanter in particolare è davvero elegante e il prezzo di £ 93,94 / € 108,54 può essere considerato abbastanza ragionevole.

Il set è disponibile ora con spedizione in 3-4 giorni in Europa e, se vuoi concederti un regalo, puoi ordinarlo qui.