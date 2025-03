Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land è il gioco più venduto della serie Atelier

HQ

Koei Tecmo ha appena affermato che il titolo completamente ragionevole Atelier Yumia: The Alchemist of Memories & the Envisioned Land è già diventato il gioco più venduto di questa serie.

Il progetto ha appena superato le 300.000 copie vendute in tutto il mondo, e anche se potrebbe sembrare solo una manciata rispetto ad alcuni dei blockbuster come Assassin's Creed e Monster Hunter, è sufficiente per renderlo un record per questo franchise e il suo editore.

Se non ti sei ancora unito alle masse acquistando una copia di questo gioco, puoi leggere i nostri pensieri completi su di esso nella nostra recensione dedicata qui.