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Argentina vs. Inghilterra, la semifinale della Coppa del Mondo mercoledì (21:00 CEST, 20:00 BST), si giocherà ad Atlanta e, oltre all'ovvia rivalità sportiva, con una finale di Coppa del Mondo in palio, la partita ha chiare connotazioni politiche: la guerra delle Falkland del 1982 è ancora recente nella memoria di molti tifosi e, per questo motivo, la città adotterà misure di sicurezza rafforzate prima e dopo la partita.

La Guerra delle Falkland fu un conflitto durato dieci settimane che ebbe inizio quando l'Argentina invase due Territori Britannici d'oltremare nell'Atlantico meridionale, le Isole Falkland (Isole Maldivas in spagnolo) e la Georgia del Sud. 649 soldati argentini furono uccisi e 255 soldati britannici, e dopo 74 giorni l'Argentina si arrese e il Regno Unito controlla ancora quei territori.

La polizia di Atlanta, temendo che questo contesto politico possa aumentare il rischio di incidenti tra tifosi di entrambi i paesi, ha "rafforzato la sua postura di sicurezza e protezione pubblica a livello cittadino", con personale e risorse aggiuntive dispiegati nei dintorni delle sedi degli eventi, nei distretti di intrattenimento e in altre aree ad alto traffico, come riportato dalla BBC.

E mentre alcuni argentini potrebbero voler prendere questa partita come una vendetta per l'esito della guerra (ci sono già stati cori sulle Maldive quando l'Argentina ha battuto l'Egitto agli ottavi di finale), la Federazione dei Veterani di Guerra del 2 aprile in Argentina ha inviato una dichiarazione invitando i tifosi a concentrarsi solo sul calcio e a "tracciare una linea chiara e incrollabile tra la passione sportiva e la causa nazionale".

"La sovranità è difesa nei forum internazionali attraverso la diplomazia, la verità storica e la rivendicazione pacifica e non negoziabile sancita nella nostra costituzione nazionale", ha affermato l'organizzazione dei veterani. "La palla rotola, l'orgoglio per i nostri colori si moltiplica, ma la memoria rimane intatta."