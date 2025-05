Atlante si prepara per l'arrivo di Persona 5: The Phantom X in Occidente

In passato, abbiamo visto mosse all'interno di Atlus riguardo alla loro serie Persona che ci hanno fatto preparare per una sorta di trailer o annuncio a sorpresa, che poi non è arrivato. Il più recente è stato quando le modifiche al back-end del sito web di P4RE.JP ci hanno portato a sospettare un annuncio formale di Persona 4 Golden Remake, che non è mai arrivato. Ma ora abbiamo qualcosa di ufficiale, anche se forse non il gioco che stavate aspettando.

Si scopre che finalmente, l'ultimo spin-off di Persona 5 in attesa in Occidente sta arrivando sulle nostre coste. Persona 5: The Phantom X, una nuova storia JRPG con nuovi personaggi e rilasciata esclusivamente su dispositivi mobili nei mercati asiatici, è in arrivo sui nostri telefoni iOS e Android. Al momento non abbiamo ulteriori informazioni a riguardo, a parte l'immagine che la stessa Atlus ha condiviso con lo slogan del gioco "Retake your Desire".

Persona 5 X, come è anche noto, è un gioco free-to-play che combina sistemi radicati della serie come il combattimento a turni e la simulazione sociale, ma fa a meno di altri come il calendario e lo sostituisce con una barra di energia che viene ripristinata eseguendo attività o pagando con monete di gioco (il che ovviamente significherà microtransazioni).

Darai a Persona 5: The Phantom X una possibilità quando arriverà in Occidente?