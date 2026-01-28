Atleta di copertina rivelato per MLB The Show 26

Mentre i giochi sportivi di EA tendono a ricevere recensioni contrastanti, con molti che considerano irragionevole pagare il prezzo pieno per quello che considerano essenzialmente roster di squadra aggiornati, i titoli 2K Sports sono spesso criticati per essere tanto una vetrina quanto un gioco.

E poi c'è Sony, che pubblica ogni anno il suo MLB The Show, ricevendo quasi sempre recensioni positive senza lamentele per microtransazioni irragionevoli. Se continueranno questa tendenza quest'anno resta da vedere, ma tramite il PlayStation Blog hanno almeno presentato i primi dettagli.

Questo include la star di copertina, che nel caso di MLB The Show 26 sarà la stella dei New York Yankees Aaron Judge, nominato MVP della American League tre volte. Il primo trailer uscirà la prossima settimana (incrocio le dita che venga collegato al presunto evento Sony che abbiamo riportato l'altro giorno), ma i formati sono già stati confermati - il che sorprende molto.

Si scopre che MLB The Show 26 arriverà su PlayStation 5, Xbox Series S/X e... Cambia. No, non manca un "2" dopo quest'ultimo, ma Sony sembra saltare del tutto la Switch 2, anche se menzionano che ci saranno alcuni "vantaggi speciali" per il formato Nintendo. La prima è il 17 marzo, ma se acquisti una versione più costosa, puoi avere un vantaggio con quattro giorni di anticipo.