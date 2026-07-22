Atleti della copertina NBA 2K27 svelati con Victor Wembanyama, Caitlin Clark e Derrick Rose che si dividono l'onore

È quel periodo dell'anno in cui le varie partite sportive annuali si preparano a dare il loro ultimo capitolo. Naturalmente, quando arriva questo periodo, ogni partita tende a dare il via al ciclo delle notizie con l'annuncio del prossimo atleta in copertina, come abbiamo visto all'inizio di questa settimana con Kylian Mbappé su EA Sports FC 27, poco prima che Macklin Celebrini fosse confermato per NHL 27, e Caleb Williams prima di quello come star della copertina di Madden NFL 27. Ora è il momento che NBA 2K27 si unisse al divertimento.

Dopo un'ottima stagione, che si è conclusa con il titolo di Difensore dell'Anno nonostante la sconfitta nelle Finali NBA, il centro francese dei San Antonio Spurs Victor Wembanyama è stato nominato star di copertina della Standard Edition per NBA 2K27.

Wemby condivide il ruolo di copertina con due compagne per questa edizione della serie, come guardia degli Indiana Fever e tre volte All-Star WNBA, Caitlin Clark, nominata atleta di copertina della Deluxe Edition, lasciando il compito dell'Ultra Edition alla leggenda dei Chicago Bulls Derrick Rose, noto anche come il più giovane MVP nella storia della NBA.

Oltre a questo, Visual Concepts e 2K hanno condiviso alcune altre informazioni relative a NBA 2K27, inclusi i prezzi di ogni edizione. Hanno il tempo di scadenza al seguente punto:



Edizione Standard - £59.99



Edizione Deluxe - £89.99



Ultra Edition - £129.99



Per quanto riguarda la data di lancio di NBA 2K27, il piano è che il gioco debutti su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2 il 7 settembre, ma ci sarà l'Early Access a partire dal 28 agosto per tutti i possessori delle edizioni Deluxe o Ultra.

Aspettatevi un altro approfondimento del gioco la prossima settimana, quando il trailer di gameplay arriverà il 28 luglio.