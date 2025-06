Atleti e CIO inviano una risposta unitaria contro i Giochi Migliorati: "assolutamente irresponsabili e immorali"

HQ

La scorsa settimana si è svolto a Losanna, in Svizzera, il 12° Forum Internazionale degli Atleti. Più di 400 rappresentanti degli atleti si sono riuniti l'11 e il 12 giugno, tra cui il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), l'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA), il Comitato Paralimpico Internazionale e molti altri, per discutere alcuni argomenti urgenti relativi agli atleti.

Uno degli argomenti che ha raccolto il sostegno unanime di tutti gli atleti e i rappresentanti è la loro posizione contro gli Enhanced Games, una competizione privata sostenuta da uomini d'affari tra cui Donald Trump Jr., che incoraggia i partecipanti a usare sostanze per aumentare le loro abitudini, in altre parole, per doparsi. "Sport con superpoteri", per così dire.

Prima dell'inizio del Forum, il CIO ha rilasciato una dichiarazione in cui ha respinto con veemenza quei giochi: "Come atleti, crediamo che gli Enhanced Games o qualsiasi evento che incoraggi l'uso di sostanze e metodi che migliorano le prestazioni siano un tradimento di tutto ciò che rappresentiamo".

"Questi eventi minano l'integrità dello sport e la responsabilità che gli atleti hanno come modelli di ruolo nella società. La promozione di sostanze che migliorano le prestazioni invia un messaggio pericoloso, soprattutto alle generazioni future. Queste sostanze possono causare gravi conseguenze a lungo termine per la salute o addirittura la morte, e incoraggiare gli atleti a usarle è assolutamente irresponsabile e immorale".

La dichiarazione ha raccolto un grande applauso quando è stata letta al forum, mostrando il loro impegno per "il fair play, il comportamento etico e il rispetto" e impegnandosi a "fare tutto il possibile per proteggere l'integrità dello sport per le generazioni future".