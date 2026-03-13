Atlético de Madrid e Netflix tema della partita di Liga di sabato con i Peaky Blinders: fanzone, costumi e spettacolo dell'intervallo

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L'Atlético de Madrid ha preparato una promozione incrociata molto speciale e insolita per la prossima partita di Liga contro il Getafe sabato alle 16:15 CET: la partita e lo stadio saranno a tema Peaky Blinders, per celebrare l'uscita del film Peaky Blinders: The Immortal Man.

La collaborazione è iniziata con un breve spot girato da Netflix che mostrava Koke, Giménez, Griezmann, Sørloth y Lookman vestiti da veri Peaky Blinders. Durante la partita di sabato, i tifosi troveranno una fan zone accanto al Riyadh Air Metropolitano, aperta prima della partita, chiamata Shelby Barbershop. Poi, la squadra arriverà allo stadio in autobus accompagnata da veicoli d'epoca e da un grande gruppo di attori vestiti da Peaky Blinders.

Come in stile americano, ci sarà uno spettacolo dell'intervallo con musica, luci e suoni, che solo i presenti allo stadio potranno vedere. E i palchi 18 e 19 dell'anello VIP dello stadio saranno trasformati in 'The Garrison Pub'.

I migliori tifosi dei Peaky Blinders potranno entrare nello stadio gratuitamente se si presentano vestiti elegante: i quattro migliori costumi riceveranno due biglietti doppi per la partita.