Atlético Madrid e Orlando City sono in trattative attive per vendere Antoine Griezmann, ma non sono d'accordo su quando

Antoine Griezmann, leggenda dell'Atlético de Madrid e miglior marcatore di tutti i tempi del club, potrebbe presto salutare il club bianco-rosso. Ma quanto manca? Questa settimana è stato riportato che Atlético de Madrid e Orlando City sono in trattative attive per vendere l'attaccante francese di 34 anni, il cui sogno è concludere la sua carriera sportiva in MLS.

Tuttavia, i club non sono d'accordo su quando. La stagione MLS è appena iniziata lo scorso fine settimana (Orlando ha perso la prima partita contro i New York Red Bulls), e quindi Orlando City vuole avere il giocatore tra le loro fila in poche settimane.

Ma l'Atleti vuole tenere il giocatore fino a fine stagione, sapendo che può ancora scegliere i titoli (sono molto vicini alla loro prima finale di Copa del Rey dal 2013) e sono ancora in Champions League, con una partita importante stasera. Secondo AS, il rapporto tra Griezmann e Atlético è buono e sperano di risolvere la situazione col tempo, avvisando il club in anticipo di trovare un sostituto nel caso Griezmann se ne va.