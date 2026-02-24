Atlético Madrid e Orlando City sono in trattative attive per vendere Antoine Griezmann, ma non sono d'accordo su quando
Antoine Griezmann potrebbe dire addio all'Atlético de Madrid in questa stagione.
Antoine Griezmann, leggenda dell'Atlético de Madrid e miglior marcatore di tutti i tempi del club, potrebbe presto salutare il club bianco-rosso. Ma quanto manca? Questa settimana è stato riportato che Atlético de Madrid e Orlando City sono in trattative attive per vendere l'attaccante francese di 34 anni, il cui sogno è concludere la sua carriera sportiva in MLS.
Tuttavia, i club non sono d'accordo su quando. La stagione MLS è appena iniziata lo scorso fine settimana (Orlando ha perso la prima partita contro i New York Red Bulls), e quindi Orlando City vuole avere il giocatore tra le loro fila in poche settimane.
Ma l'Atleti vuole tenere il giocatore fino a fine stagione, sapendo che può ancora scegliere i titoli (sono molto vicini alla loro prima finale di Copa del Rey dal 2013) e sono ancora in Champions League, con una partita importante stasera. Secondo AS, il rapporto tra Griezmann e Atlético è buono e sperano di risolvere la situazione col tempo, avvisando il club in anticipo di trovare un sostituto nel caso Griezmann se ne va.