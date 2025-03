Atlus annuncia Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army con un primo trailer

Dopo il successo di Persona 3 Reload, si vociferava che Atlus e Sega volessero riprendere altre parti della serie, e durante il Nintendo Direct dedicato all'originale Switch, questo è stato ora parzialmente confermato.

Atlus sta effettivamente lavorando ad almeno un altro remaster, ma non per Persona, ma invece ha annunciato Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, un remaster del classico per PlayStation 2 Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs the Soulless Army. E non dobbiamo nemmeno aspettare molto per l'uscita, poiché uscirà per Switch (e forse altri formati, ma non ancora confermati) il 19 giugno.

Dai un'occhiata al primo trailer qui sotto.