Atlus anticipa progetti per celebrare il 30° anniversario di Persona nel 2026, incluso il crossover Fitness Boxing

Se aspettavi con ansia di leggere altri contenuti dalla serie Persona, la buona notizia è che Atlus sicuramente ha qualcosa in serbo nel 2026. Quest'anno sarà il momento in cui lo sviluppatore giapponese celebrerà il 30° anniversario di Persona, e a tal fine ha già iniziato a anticipare ciò che verrà.

È stato condiviso un breve video per dare il via alle celebrazioni del 30° anniversario, con una breve descrizione che esprime quanto segue: "Non vediamo l'ora di condividere con voi tutti i progetti entusiasmanti pianificati durante l'anno!"

Oltre a questo, un progetto sembra già stato confermato, dato che l'account Fitness Boxing X ha condiviso un'immagine teaser che quasi certamente si riferisce a qualche tipo di crossover tra il gioco attivo e la serie Persona. Il testo usato nell'immagine è in giapponese, ma Gematsu ha tradotto le informazioni, con la scritta così:

"???: Cosa ti stai preparando?

"???: Heh heh heh... Questa volta sto preparando un piano di allenamento un po' diverso dal solito. Dopotutto, la resistenza è essenziale per un Ladro Fantasma!"

Non sarà la prima volta che Fitness Boxing si incrocia con altri giochi, ma sarebbe la prima volta che Persona personaggi vengono introdotti nella serie. Per quanto riguarda ulteriori informazioni su cosa aspettarci, per ora tutto ciò che possiamo fare è aspettare pazientemente.