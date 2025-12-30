Atlus non ha fretta di realizzare un sequel Metaphor: ReFantazio

HQ

Metaphor: ReFantazio è stato uno dei maggiori successi critici del 2024. Ottenendo ben 94 su Metacritic e una recensione eccellente dalla nostra stessa rete, oltre a vendite impressionanti, si potrebbe pensare che Atlus non salterà l'occasione per fare un sequel.

Tuttavia, come ha detto la regista Katsura Hashino in un'intervista a Game Informer, le cose non sono così semplici. "Solo perché abbiamo avuto un certo livello di successo, non vogliamo buttarci subito e pubblicare rapidamente qualcosa come sequel," ha detto. "Vogliamo davvero rifletterci e assicurarci che, se riusciremo a continuare in questa serie, stiamo mettendo insieme qualcosa che costruisca sui valori che siamo riusciti a infondere in questo gioco."

Hashino chiarisce che con Metaphor si stanno esplorando nuove strade, ma Atlus non sta valutando un possibile sequel solo a causa del successo passato. "Stiamo guardando al futuro a cosa possiamo fare con questa serie, ma non vorremo agire solo perché abbiamo avuto un certo livello di successo, se ha senso," ha aggiunto.

Cosa vorresti vedere in un sequel Metaphor: ReFantazio ?