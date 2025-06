Atlus si unisce ai saldi estivi di Steam con il più grande sconto per Metaphor: ReFantazio fino ad oggi

HQ

Vi abbiamo già parlato della mania dei prezzi su Steam con l'inizio dei Saldi Estivi, il periodo di sconto più grande per i giochi per PC fino a Natale. Molti editori sanno che anche con i loro titoli scontati, possono comunque guadagnare un sacco di soldi in questi giorni fino alla fine della vendita il 10 luglio, quindi puoi trovare titoli recenti con sconti significativi. Uno degli editori più allettanti per i potenziali giocatori è Atlus, che ha deciso di unirsi alla vendita e di scontare tutti i suoi titoli.

Infatti, oggi è il giorno in cui puoi acquistare Metaphor: ReFantazio al prezzo più basso di sempre. Sia la versione standard che la Deluxe Edition del gioco uscito nel 2024 sono scontate del 40% e non è l'unico gioco scontato che Atlus ha rilasciato negli ultimi tempi. Persona 3 Reload, che ha venduto anche più di Metaphor, è scontato del 55% sul suo prezzo ufficiale e Persona 5 Royal è scontato del 60%. Sono inclusi anche Etrian Odyssey e il franchise Shin Megami Tensei, così come Soul Hackers 2, in tutte le versioni.

Se sei interessato a questi o a uno qualsiasi degli altri titoli Atlus e Sega per Steam, dai un'occhiata al negozio Valve e consulta l'elenco completo di seguito.