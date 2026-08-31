Atlus sta sostituendo tutti i suoi doppiatori inglesi in Persona 4 Revival

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Quando il remake Persona 4 Revival uscirà il 18 febbraio del prossimo anno, chi vorrà giocare con il doppiaggio inglese sarà presentato a nuovi membri del cast. Questo perché l'intero ensemble è stato sostituito.

Atlus ha ora commentato questa decisione (grazie, GamesRadar) e afferma che alcune persone hanno lasciato l'industria del doppiaggio, mentre altre sono diventate così famose da non poter più essere incluse in un progetto del genere. Il produttore Kazuhisa Wada spiega:

"Quindi ci siamo resi conto che non possiamo riunire tutto quel cast. Quindi abbiamo pensato, 'OK, immagino che dobbiamo rimboccarci le maniche. Bene, ricominciamo da capo. Facciamo entrare un cast completamente nuovo e facciamo del nostro meglio.' "

Tuttavia, non tutti credono a questa scusa. Come hanno sottolineato diversi sui social media, hanno anche sostituito tutti i doppiatori nel remake di Persona 3 Reload, e un paio di coloro che sono apparsi nell'originale del 2008 hanno detto che vorrebbero tornare ma non sono stati nemmeno invitati da Atlus. Inoltre, due doppiatori sono stati sostituiti in Persona 4: Golden (una versione aggiornata del gioco dal 2012), quindi Atlus in precedenza era disposta a sostituire solo i singoli membri del cast invece di rifare il cast di tutti.

Il dibattito probabilmente rimarrà acceso ancora per un po'. Qual è la tua opinione a riguardo? Accetti la spiegazione di Atlus e per te è una questione importante? Nota che se giochi con le voci originali (giapponesi), otterrai gli stessi doppiatori.