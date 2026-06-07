Atlus svela il primo teaser per Persona 6

Si vociferava da tempo che il primo assaggio ufficiale di Persona 6 sarebbe arrivato all'Xbox Games Showcase, poiché negli ultimi anni Sega ha collegato il marketing dei giochi Atlus a questa piattaforma, anche se in seguito verranno rilasciati su altre piattaforme.

Il trailer (se così possiamo chiamarlo) di Persona 6 non rivela molto, se non la conferma che il verde sarà il colore tema di questo capitolo, e che sembra destinato a essere più scuro rispetto ai giochi precedenti della serie. Abbiamo visto solo una successione di tombe e una statua con un'ombra che si protende verso di essa. Quindi... Per ora è tutto quello che abbiamo.

Non c'è bisogno di preoccuparsi troppo, perché 12 anni fa, quando Atlus ha presentato Persona 5, lo ha fatto con un enorme evento speciale in Giappone, quindi presumiamo che vorranno dare lo stesso trattamento a questo in futuro.

Senza ancora una finestra di rilascio, tutto ciò che sappiamo è che Persona 6 esiste e che arriverà su PC tramite Steam, su PS5 e su Xbox tramite Xbox su PC, Xbox Cloud, Xbox Series e Game Pass fin dal primo giorno, il che è senza dubbio un incentivo incredibile a iscriversi al servizio una volta confermate le date.

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