La guerra, la guerra non cambia mai... Qualcuno ha detto, ma non è del tutto vero. Assume forme diverse, tuttavia, dove gli orrori irradiati sono il denominatore comune. Nel corso degli anni, Rebellion si è affermata in varie forme, ma negli ultimi tempi si è concentrata principalmente su Sniper Elite.

In Atomfall, lo sviluppatore di giochi britannico prende spunto da un vero e proprio incidente nucleare avvenuto nel suo paese d'origine, l'incendio di Windscale, qui servito in una linea temporale alternativa con nomi diversi che riporta alla mente Fallout e Stalker sotto diversi aspetti. Un gioco d'azione da una prospettiva in prima persona in cui plasmi il tuo personaggio con uno stile di gioco adatto a te, pur dovendo sopravvivere in un mondo di gioco pieno di fazioni diverse, alcune accomodanti, alcune più segrete e altre addirittura ostili. Con chi scegli di interagire dipende da te e sei incoraggiato a esplorare e scoprire cosa è realmente successo quando il reattore è crollato.

No, non è un gioco di Dr Who, ma c'è un po' di ispirazione.

Il gioco inizia cinque anni dopo il grande incidente di Windscale del 1957 nel nord dell'Inghilterra, dove è stata istituita un'enorme zona di quarantena adiacente alla centrale nucleare militare che ha subito una fusione. All'interno della zona, nessuno è autorizzato ad entrare o uscire. All'inizio del gioco, ti svegli in un bunker abbandonato e fatiscente, senza sapere chi sei o come ci sei arrivato.

Uno scienziato ferito con una tuta protettiva si precipita attraverso la porta. Gli offro aiuto perché è l'unica cosa ragionevole da fare quando ti svegli e incontri qualcuno che è visibilmente ferito. Il ricercatore è stressato e si chiede dove sia il suo collega - non so nemmeno il mio nome, ma ovviamente prendo nota di ciò che il ricercatore ha da dire. Allo stesso tempo mi vengono date diverse scelte di dialogo, mi offro di aiutarlo, ma vengo interrotto quando mi fa notare che dovrei ascoltarlo - mi esorta a scappare e che dovrei andare a "The Interchange" che sembra essere una sorta di struttura segreta. Questo posto sembra essere da qualche parte nella zona di quarantena ed è chiaro che dovrei fare del mio meglio per arrivarci.

Per uscire dal bunker in cui mi sono appena svegliato, ho bisogno di una chiave magnetica che lo scienziato mi dà a condizione che io mi prenda cura di lui. Dato che è fatiscente e sta morendo dissanguato, lo ascolto e faccio come dice. Mi viene data una ricetta che mi permette di fare bende, che funge da tutorial per il sistema di crafting, dopodiché spera che io possa aiutarlo a non perdere conoscenza. Nella prossima scelta di dialogo, mi trovo di fronte a un dilemma morale: dovrei aiutarlo senza sapere cosa sta realmente accadendo? O dovrei invece negoziare con lui per la chiave magnetica che è il mio biglietto per uscire da qui - dopotutto, è ferito e sanguina pesantemente, qualcosa da considerare un vantaggio in questo contesto? Come giocatore, ti trovi costantemente di fronte a scelte che hanno conseguenze, grandi e piccole.

C'è così tanto da esplorare da soli. Il gioco non cerca di controllarti.

Di buon cuore come sono, scelgo di aiutarlo, raccogliendo sia il panno che l'alcol e facendogli una benda senza interrogarlo. Mi ringrazia per l'attenzione, ma nota che sto solo "ritardando l'inevitabile" e che c'è la possibilità che possa cambiare molto presto. Ricevo la mia chiave magnetica come promesso e lui mi lascia dicendo che "la verità deve venire fuori" e che il segreto si nasconde sotto la centrale nucleare. Lo scienziato mi chiede di nuovo di cercare The Interchange, un concetto che non mi è chiaro in questa fase ma lo prendo in parola. Lascio lo scienziato - il cui destino rimane per il momento poco chiaro - e poi il bunker.

Davanti a me si dipinge un paesaggio pittoresco con campi verdi, montagne imponenti e un luccichio blu accattivante che si alza in lontananza e che suggerisce qualcosa che non appartiene al tipico clima britannico. In mezzo al campo, una cabina telefonica rossa si trova un po' più avanti e squilla, prendo il telefono e la voce dall'altra parte proclama "Oberon... Oberon deve morire... ". È un mistero fin dal primo momento avvolto in un senso di cospirazione in cui nulla è ovvio o necessariamente ciò che sembra essere. Chi era la voce all'altro capo del telefono? Cosa è successo al reattore, sia prima che dopo il disastro? Il gioco ti offre piccoli indizi che sei incoraggiato a seguire o a ritrovare da solo, non da ultimo perché creano una comprensione degli eventi e del mondo di gioco in cui si svolge Atomfall - ma anche per guidare il giocatore in avanti nella storia o inviarti su percorsi alternativi con segreti da scoprire. Il gioco alla fine si dirama in un mondo aperto con quattro principali aree interconnesse, tra cui Wyndham Village con i suoi pub e il porto vicino, e Casterfell Woods con più elementi occulti e una fitta foresta inquietante. La sezione di apertura è costituita principalmente da montagne, cave, miniere e bunker.

Il mondo è un posto grande, ricco e misterioso.

Il mondo di gioco è sporco, arrugginito, fatto in casa e per lo più meraviglioso, a patto che si apprezzino gli ambienti in cui tavole da quattro pollici inchiodate a metà formano il ponte su un ruscello o i capannoni improvvisati dove, secondo la pratica tradizionale della costruzione, le travi d'acciaio venivano gettate via dopo l'esplosione del reattore. Elicotteri precipitati, case saccheggiate, porti abbandonati e rimesse per barche. La piccola baracca abbandonata sul ciglio della strada che molto probabilmente ospitava un nucleo familiare felice e contento è oggi un ricordo in cui scheletri esposti affollano lo spazio nel bidone del compost nel cortile sul retro.

All'inizio mi imbatto in un chitarrista in una casa fatiscente che, dopo alcune scelte di dialogo ben scelte, ricorda di aver sentito parlare di The Interchange, che dovrebbe essere da qualche parte nella zona. Riesco a convincere ulteriormente l'uomo e mi vengono fornite informazioni su un bunker militare che potrebbe contenere dettagli sugli eventi che si sono svolti, ma anche potenziali rifornimenti di cui ho bisogno durante il mio viaggio. Coordinate che ritengo ragionevoli da seguire in base agli avvertimenti di pericoli e minacce che sembrano nascondersi dove meno me lo aspetto. I pericoli della campagna inglese si presentano in molte forme e sembianze diverse, umane e mutate. Banditi, cultisti religiosi, sciami di corvi nei campi, pipistrelli nelle miniere o sciami di sanguisughe nei ruscelli, tutti cercano di succhiarmi la vita. Per non parlare delle pecore morte che giacciono lungo le strade e che possono esplodere in una nuvola di spore velenose.

Mi dirigo verso il bunker segreto dopo aver appuntato la destinazione sulla mia mappa, ma non ho il tempo di fare molti passi prima di superare un'impressionante cascata incastonata nella roccia. La curiosità prende il sopravvento e mi avvicino, che ovviamente si rivela la decisione giusta, dietro la cascata si nasconde una grotta con dei segreti. C'è sempre qualcosa da scoprire negli ambienti, a condizione che si apprezzi l'esplorazione e si abbia un occhio per i dettagli. Se vuoi ottenere il massimo dall'esperienza, faresti meglio a esplorare e guardarti intorno. Seguire il percorso verso l'obiettivo successivo ed evitare i diversivi dipende, ovviamente, da ogni individuo, ma è spesso su questi percorsi alternativi che emergono molti dei personaggi e dei segreti interessanti del gioco. Atomfall ti incoraggia a esplorare e vieni ricompensato per averlo fatto. Gli incontri con personaggi o nemici ti danno nuovi indizi, sia sul mistero più grande del gioco, ma anche su molti altri più piccoli che aiutano ad espandere l'universo e l'atmosfera per il giocatore.

Incontrerai diverse persone lungo il tuo viaggio. Amici... e nemici.

Atomfall non ha un sistema di missioni regolare e tradizionale. Ma è il 2025, pensi, quindi sicuramente hai qualcuno che ti tiene la mano e un chiaro indicatore di quale strada percorrere? Qui, Rebellion obietta, in parte, il che è audace nel clima di gioco odierno: una volta che lasci la sequenza di apertura con lo scienziato morente, spetta in gran parte a te scoprire il mondo e dove dirigere i tuoi prossimi passi e di chi dovresti fidarti. Detto questo, eviterò di entrare più nel dettaglio di ciò che accadrà più avanti nel gioco, poiché l'esperienza di gioco sarà molto diversa per ogni giocatore dato il modo in cui il gioco è strutturato.

Una scheda in uno dei menu del gioco chiamata Indagine raccoglie indizi e informazioni, parole chiave e frammenti su dove dovresti andare dopo. Le tue ultime scoperte ti danno un'idea di dove potresti trovare nuove risposte alle domande poste: luoghi e coordinate menzionati attraverso dialoghi o note scritte a mano che hai raccolto, dettagli sui personaggi che ti portano avanti. Questo non vuol dire che non ci sia una storia tradizionale al suo interno: c'è, ovviamente, ma faresti bene a riconoscere che non è un indicatore verde lampeggiante sulla mappa che ti porterà avanti nel corso del gioco e l'esperienza di gioco varierà notevolmente per i diversi giocatori.

Questo perché le informazioni e i dettagli ti vengono costantemente forniti lungo il percorso, il che funziona molto bene, anche se all'inizio può creare confusione. Tuttavia, non devi preoccuparti di perderti o di sentirti bloccato: ci sono sempre voci e indizi da seguire e presto si aggiungono nuovi luoghi e voci da considerare, cosa che ovviamente dovresti, poiché aprono gradualmente il gioco e ti portano in direzioni diverse.

Una volta nel bunker di cui mi ha parlato l'uomo con la chitarra, mi rendo conto che è meglio essere furtivo, poiché un tipo di nemico chiamato Ferals si nasconde lungo le pareti e reagisce quando mi avvicino troppo. Il gioco utilizza un sistema di resistenza chiamato frequenza cardiaca in cui tutto, dai colpi in mischia allo sprint sostenuto, utilizza il misuratore. Una frequenza cardiaca elevata ti rende meno efficace quando ti avvicini furtivamente al nemico, ma fa anche vacillare la tua mira con le armi a distanza. Mi avvicino al mostro, facendo oscillare la mia mazza da cricket appena trovata - che fa più danni, ma è più lenta della mia ascia a una mano - e colpisco lo zombi luminoso a turno, subendo danni e venendo infettato nel processo. Il mio taccuino è aggiornato con i dettagli di base dell'incontro con il nemico infetto, la nota afferma che le voci nella mia testa mi spingono a unirmi all'infezione e che dovrei ascoltare la voce. Piccoli elementi che, per l'insieme, creano profondità e coinvolgimento con la storia e l'ecosistema.

All'interno del combattimento, puoi essere esposto a diversi cambiamenti di stato negativi come sanguinamento, ustione, esposizione a radioattività o corrente elettrica. Parametri che causano un calo del misuratore di vita o un picco della frequenza cardiaca, influenzando la tua abilità e resistenza in combattimento. Ovviamente puoi anche infliggere lo stesso handicap ai nemici a seconda del tuo stile di gioco e della scelta dell'arma, o se hai trovato o creato uno dei materiali di consumo del gioco che danno un effetto temporaneo adatto al combattimento.

Il design dei livelli sembra innovativo.

Nel tuo zaino hai spazio per un massimo di quattro armi a due mani e dodici oggetti più piccoli, ma il modo in cui scegli di utilizzare lo spazio dipende da te. Le armi e le granate normali (o bombe incendiarie, coltelli da lancio, ecc.) possono essere assegnate a una scorciatoia sulla traversa per passare rapidamente da una all'altra se la situazione lo richiede. Gli oggetti curativi o gli effetti temporanei legati al combattimento vengono applicati e utilizzati direttamente dallo zaino. Qui puoi anche creare oggetti curativi, a condizione che tu abbia la ricetta e gli ingredienti necessari per la creazione. Raccogliere rottami metallici, armi, polvere da sparo, alcol e stracci è ovviamente necessario se si vuole sopravvivere in Atomfall oltre l'obbligatoria tazza di tè che ripristina la salute, poiché tutto ciò che si può incontrare ha uno scopo. Con i personaggi mercanti che viaggiano nelle campagne e nei villaggi, puoi impegnarti nel baratto, con il gioco che utilizza una scala sullo schermo per determinare quanto vale il tuo bottino rispetto a ciò che vuoi scambiare per esso. Non c'è valuta nel gioco, a parte gli oggetti che raccogli, che poi usi per creare oggetti o scambiare con qualcos'altro.

Lungo il percorso, entrerai anche in contatto con un sistema di tubi a pressione d'aria che funge da magazzino esteso dove puoi smaltire il tuo eccesso e tutti i tipi di macerie che hai raccolto, a cui puoi quindi accedere tramite una rete che si diffonde in altre posizioni sulla mappa di gioco. La raccolta di rifornimenti e componenti fa parte di questo genere. Le tue armi possono anche essere potenziate in diversi livelli, che si svolgono in un sottomenu ogni volta che vuoi, livelli più alti di aggiornamento richiedono scoperte sempre più avanzate che non trovi ovunque, ma per essere in grado di aggiornare il tuo revolver o fucile da spazzatura arrugginita a nuova condizione scintillante, il gioco richiede anche una comprensione di base di come effettuare gli aggiornamenti. Le ricette sono necessarie se vuoi essere in grado di produrre o aggiornare da solo, questi disegni possono essere trovati negli ambienti durante il gioco o scambiati quando raggiungi un porto sicuro sotto forma di una società leggermente più civilizzata.

È bello non essere controllati da un indicatore stressante.

Naturalmente qui è disponibile anche un sistema di abilità che è diviso in quattro categorie: Combattimento a distanza, Combattimento corpo a corpo, Sopravvivenza e Condizionamento. Può sembrare scarno, ma lo trovo giusto per quello che è il gioco, vale a dire la sopravvivenza in un mondo arido in cui si cerca di adattare sia se stessi che le proprie armi alle condizioni. Non è un gioco di ruolo profondo e tradizionale in cui vieni ricompensato con punti abilità (XP) o sali di livello e distribuisci i tuoi punti su un baldacchino di diversi allineamenti, non è così che funziona qui. Gli stimolanti dell'addestramento fungono da punti abilità nel gioco, che sono oggetti che trovi negli edifici abbandonati, come ricompensa per il completamento delle faccende o, se sei fortunato, quando usi il tuo metal detector per spazzare il terreno e riesci a trovare una scorta sepolta. Questi punti vengono aggiunti a un pool, quindi si investono i punti in una qualsiasi delle quattro categorie su cui si desidera scommettere con requisiti crescenti per più punti man mano che si vuole andare all'interno della categoria. Anche in questo ambito la gestione e l'equilibrio sono fondamentali.

Vuoi migliorare la tua capacità di negoziare su una scala in cui il baratto è al centro dell'attenzione? Quindi investi in una delle sottocategorie sotto Sopravvivenza, essere in grado di disinnescare trappole esplosive e ottenere componenti nel processo è un'altra sottocategoria nella stessa scheda. In Condizionamento puoi, ad esempio, rafforzare la frequenza cardiaca o aumentare il misuratore di salute massimo. Il combattimento a distanza e il combattimento corpo a corpo, credo, parlano da soli e ciò che offrono per ogni direzione, tuttavia, non devono essere dimenticati nel complesso se vuoi essere in grado di esibirti sia negli scontri a fuoco che nelle mischie.

Delizioso in alcune parti, ma si può dire che non è un titolo AAA.

Ovviamente avrai a tua disposizione armi come pistole, fucili e mitragliatrici necessarie per la sopravvivenza. Le munizioni per loro, tuttavia, non saranno in abbondanza. L'arco è sia silenzioso che letale e un'arma efficace se vuoi intrufolarti nella struttura pattugliata da druidi psicopatici che indossano cappelli di pelle d'orso che hanno minato l'ingresso. Avvicinarsi di soppiatto a una guardia ignara da dietro è un modo efficace per metterla fuori combattimento. Le scelte su come affrontare i nemici del gioco sono molte. Alcuni nemici si arrenderanno e alzeranno le mani quando punti l'arma contro di loro se si considerano in inferiorità numerica, altri potrebbero indietreggiare per lo shock e sorprendere quando viene sparato un colpo per il quale non erano preparati. Tuttavia, l'intelligenza artificiale non è impeccabile, poiché in alcuni casi i nemici mi hanno completamente ignorato.

C'è una leggera distopia nel gioco. Atomfall trae ispirazione dalla fantascienza britannica degli anni '60 con il folklore e il misticismo britannici. Manifesti di propaganda adornano i muri di cemento, robot discendenti dall'ex governo noto come B.A.R.D. e utilizzati nella costruzione delle strutture di ricerca più segrete pattugliano le strade.

Le meccaniche di gioco ricordano titoli come S.T.A.L.K.E.R. e Atomic Heart. È più azione che gioco di ruolo tattico, anche se hai sempre scelte di dialogo con approcci diversi in cui puoi essere accomodante e disponibile, schietto o aggressivo, o diplomaticamente incline alle richieste di negoziazione, il che fa sì che la conversazione prenda direzioni diverse. Durante il tuo viaggio, incontrerai un'unità militare chiamata Protocol con un capitano tosto di nome Grant Sims, leader e autorità autoproclamatasi nella zona di quarantena, ma anche un misterioso botanico nelle foreste profonde insieme a druidi religiosi che disprezzano la tecnologia.

Il gioco è basato sul motore proprietario Asura, che è lo stesso motore utilizzato l'ultima volta in Sniper Elite: Resistance. Questo è qualcosa che si nota ed è uno dei punti deboli più importanti del gioco. Gli ambienti interni sono molto più dettagliati, dove le ombre e l'illuminazione vengono utilizzate in modo diverso rispetto agli ambienti esterni più grandi, che a volte sono sia a bassa risoluzione che privi di vita. L'immagine è stabile e si trova a 60 fotogrammi al secondo. Il fatto che il gioco sia stato rilasciato per Xbox One e PlayStation 4 indica una certa gestione delle risorse per lo sviluppo di Atomfall, il che è un peccato in questo contesto in quanto avrebbe potuto beneficiare della potenza extra del lancio esclusivo su PlayStation 5 e Xbox Series X in particolare.

L'avventura si svolge in un modo in cui nulla viene servito su un piatto d'argento. La struttura stessa può creare confusione all'inizio, ma non dovresti avere il controllo della situazione o sapere cosa sta succedendo dietro le quinte. Si tratta, ovviamente, di una scelta deliberata da parte dello sviluppatore. Ogni decisione è una rete di storie ed eventi interconnessi che ti portano più in profondità nella narrazione in cui le tue scelte hanno conseguenze che influenzano il gioco nel suo insieme, ci sono più finali da scoprire che contribuiscono ad un alto valore di rigiocabilità. È un punto di vista interessante del gioco, che riguarda molto l'esplorazione senza guida e alla fine crea presenza, ma con elevate esigenze di concentrazione del giocatore. Sta a te svelare i segreti in cui non tutto è necessariamente come sembra.

L'intelligenza artificiale avrebbe potuto essere migliore.

Rebellion ha, con Atomfall, creato una sorta di ribellione contro la narrazione videoludica moderna che apprezzo anche se a volte mi sono sentito sopraffatto da tutti gli indizi che mi viene chiesto di seguire. È familiare in molti modi, ma con un approccio diverso per far avanzare te e la storia, ma questo non è necessariamente qualcosa che sarà apprezzato da tutti coloro che invece desiderano un'esperienza più chiara e strutturata. Nel complesso, Atomfall è una boccata d'aria fresca da parte dello sviluppatore che negli ultimi dieci anni è stato direttamente sinonimo di proiettili al rallentatore e cecchinaggio. Con la fiducia che lo sviluppatore del gioco mostra qui, spero che continueranno a correre rischi e non si concentreranno solo sulla Seconda Guerra Mondiale con un occhio chiuso.