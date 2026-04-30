Atomfall è in fase di adattamento in una serie televisiva, con i produttori di Fleabag e The Assassin per scrivere il progetto

HQ

Atomfall potrebbe essere solo una nuova IP, con il gioco prodotto da Rebellion che ha debuttato su PC e console lo scorso anno, ma ha attirato l'attenzione di molti che hanno giocato al gioco. A tal fine, è stato rivelato che il progetto è stato selezionato come il prossimo gioco da adattare in una serie televisiva, con Rebellion come forza produttiva chiave.

Come spiegato in un comunicato stampa, ci viene detto che lo show Atomfall sarà co-prodotto tra Rebellion e la casa di produzione televisiva Two Brothers. I fondatori di Rebellion, Jason e Chris Kingsley, sono assegnati come produttori esecutivi, insieme a Ben Smith di Rogue Trooper, mentre Harry e Jack Williams di Two Brothers sono legati allo show anche come sceneggiatori e produttori esecutivi, con quest'ultimo duo noto per essere produttore e sceneggiatore di Fleabag, The Assassin, The Tourist e altri.

Parlando di trasformare Atomfall in una serie TV, Jason e Chris Kingsley di Rebellion spiegano quanto segue: "Siamo lieti di collaborare con Two Brothers per portare il mondo di Atomfall in televisione. Harry e Jack dimostrarono un chiaro amore per Atomfall e parlarono dei loro finali particolari mentre giocavano. È sempre entusiasmante lavorare con persone che condividono la stessa passione per creare e raccontare grandi storie e siamo certi che questa collaborazione aiuterà a realizzare una serie televisiva che delizierà i fan del gioco e oltre."

Ci viene detto che la serie TV "amplierà la mitologia del gioco pur rimanendo fedele al suo tono, ai temi e alle radici britanniche." Non si sa quando dovrebbe arrivare la serie, dato che questo annuncio sembra essere molto all'inizio dello sviluppo del progetto.