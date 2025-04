Atomfall vola oltre 1,5 milioni di giocatori nel suo primo fine settimana

HQ

Sembra che le persone fossero davvero entusiaste di entrare nella versione di Rebellion di un devastato Lake District in Atomfall, poiché dopo il suo debutto su PC e console la scorsa settimana, il titolo ha già superato 1,5 milioni di giocatori ed è diventato il lancio di maggior successo dello sviluppatore fino ad oggi.

Lo afferma un comunicato stampa in cui ci viene detto dal CEO e co-fondatore Jason Kingsley: "Aver superato il milione di giocatori in così poco tempo la dice lunga sulla creatività e la dedizione di tutto il team qui a Rebellion. Le nostre dimensioni e la nostra stabilità ci permettono di correre dei rischi per creare qualcosa di diverso come Atomfall. Fortunatamente, questo rischio sta dando i suoi frutti".

Sono state annunciate anche alcune informazioni aggiuntive relative alle tendenze dei giocatori nel gioco, con oltre 316.000 persone che hanno ucciso lo scienziato all'inizio del gioco, 3,7 milioni di uccisioni con la mazza da cricket, oltre 4 milioni di pasticcini consumati e oltre 300.000 tazze di tè bevute.

Kingsley osserva nella sua dichiarazione che questo è solo l'inizio del gioco, aggiungendo: "Speriamo che i giocatori continuino a divertirsi esplorando il mondo di Atomfall e non vedono l'ora di vedere i futuri contenuti del gioco".

Hai giocato a Atomfall ?