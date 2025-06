Atomic Heart II è in fase di sviluppo attivo presso Mundfish

Atomic Heart continua a dimostrarsi un successo per lo sviluppatore Mundfish, motivo per cui probabilmente non è una sorpresa che un follow-up sia già stato messo in sviluppo attivo, e apparentemente è abbastanza avanti.

Conosciuto come Atomic Heart II, il gioco è stato appena rivelato a Summer Game Fest sotto forma di un trailer che ci ha dato un'idea del gameplay ricco di azione e davvero sorprendente. I dettagli certi sul progetto sono scarsi in questo momento, poiché non ci è nemmeno stato detto i suoi piani di lancio della piattaforma completa, poiché sappiamo solo che arriverà su PC e "console". Inoltre, non si sa ancora nulla su una finestra di rilascio.

Tuttavia, aspettati un mondo aperto pieno di opportunità da esplorare, nemici e pericoli da superare, il tutto utilizzando una serie di potenti abilità e strumenti che sembrano appartenere a Rapture.