ATP cambia il suo logo: è stato "reinventato per l'era digitale"

L'Association of Tennis Professionals (ATP) ha annunciato il nuovo logo che è "semplificato e reinventato per l'era digitale", il loro sesto logo da quando è stato creato l'organo di governo del tennis professionistico maschile nel 1972. Il logo è molto simile, mantiene la tipografia e utilizza colori molto simili, ma elimina la parola 'Tour ' e l'immagine del tennista al centro, per semplificarlo e "migliorare la versatilità tra piattaforme e prodotti".

D'ora in poi, l'ATP Tour (il principale - e unico - torneo di tennis d'élite) utilizzerà questo logo, senza la parte 'Tour '. L'ATP Challenger Tour, il loro tour di secondo livello, non è stato menzionato, ma si prevede che cambierà di conseguenza.

"La nostra nuova identità cattura l'emozione, la precisione e lo slancio del Tour, connettendosi con i fan di oggi e ispirando la prossima generazione che scopre il tennis per la prima volta", ha dichiarato Eno Polo, CEO di ATP.

ATP afferma che l'evoluzione del logo fa parte di un più ampio aggiornamento del marchio, che verrà implementato nei punti di contatto ATP nel 2026, che include una strategia per coinvolgere il pubblico più giovane, con più partnership come quelle con TikTok e Overtime. Infatti, un giorno dopo il nuovo logo, è stata annunciata una nuova partnership con Spotify per portare più contenuti video sulla piattaforma.

All'inizio del 2025, anche l'equivalente femminile, WTA, ha cambiato il suo logo rispetto a quello del 2020 e l'International Tennis Federation (ITF) ha annunciato un cambiamento molto più grande: sarà rinominata "World Tennis" per allinearsi ad altre federazioni internazionali come World Athletics e World Aquatics.