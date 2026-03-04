ATP coprirà i costi di evacuazione dei giocatori bloccati negli Emirati: i biglietti aerei costano 5.000 euro

HQ

Il torneo ATP Challenger di tennis a Fujairah, Emirati Arabi Uniti, è stato cancellato martedì a causa del conflitto in Medio Oriente. In particolare, detriti di droni provenienti da un attacco intercettato hanno acceso un incendio in un vicino giacimento petrolifero, secondo Turkiye Today. Prima di quell'incidente, alcune partite sono state abbandonate quando si sono sentite esplosioni nelle vicinanze: si è trattato di un attacco con droni a un impianto petrolifero a 15 km dai campi da tennis. Un video mostrava i giocatori scappare lasciando i campi da tennis vuoti.

Con la cancellazione dei tornei, i giocatori da tutto il mondo dovettero lasciare il paese, ma con lo spazio aereo chiuso e centinaia di persone che se ne andavano, non fu facile. Inizialmente si riportò che i biglietti aerei aumentarono fino a 5.000 euro per un volo charter organizzato da ATP, e in seguito si vociferò che ATP avrebbe coperto solo metà dei costi dei biglietti per i giocatori.

Tuttavia, secondo il giocatore Ilya Ivashka, l'ATP coprirà tutti i prezzi dei biglietti per tutti i tennisti bloccati a Fujairah e tutti saranno evacuati gratuitamente. Con i prezzi dei biglietti che saliscono a 5.000 dollari per lasciare Dubai, non sarà economico, ma i giocatori lodano il gesto dell'ATP per garantire che tutti possano lasciare il paese il prima possibile.