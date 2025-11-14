ATP Finals, confermato il programma delle semifinali di sabato: "Non è un handicap enorme, ma..."

HQ

L'ATP ha confermato l'ordine di gioco delle semifinali delle ATP Finals di questo sabato. Jannik Sinner ha ricevuto il turno pomeridiano: giocherà alle 14:00 CET, 13:00 GMT contro Alex de Miñaur. Nel frattempo, Carlos Alcaraz gioca nel turno di notte, alle 20:30 CET, 19:30 GMT contro Alexander Zverev o Felix Auger-Aliassime, a seconda dell'esito della partita di stasera.

Il calendario serrato costringe Sinner a giocare due partite di tennis in 24 ore: giocherà contro Ben Shelton venerdì alle 14:00 CET, l'ultima partita della fase a gironi che non è importante: Shelton è già stato eliminato e Sinner si è assicurato la qualificazione come leader del girone. La grande partita di stasera tra Zverev e Auger-Aliassime è stata messa nel più attraente turno serale, alle 20:30 CET.

Tuttavia, nel caso in cui Sinner si qualifichi per la finale, avrà più ore di riposo rispetto ad Alcaraz, che gioca la semifinale sabato sera, e -in caso di vittoria- giocherebbe la finale meno di 20 ore dopo, domenica pomeriggio.

Alcaraz si riposerà meno tempo prima di una potenziale finale: "Non è un handicap enorme, ma... "

"Ovviamente, meno tempo di recupero hai, peggio è. Non sto dicendo che sia un handicap enorme, ma non è la stessa cosa finire alle 11:30 o alle 12 e andare a letto alle 2 del mattino come andare a letto alle 11 e fare tutto molto prima. Il tempo di recupero e il tempo di riposo hanno un grande impatto sull'essere in buone condizioni per domenica", ha detto Alcaraz (via Marca).

Pensi che Alcaraz e Sinner si scontreranno in un'altra finale domenica?