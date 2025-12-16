ATP rivela una nuova politica sul caldo dopo che i giocatori si sono lamentati delle temperature angoscianti nel 2025

HQ

ATP ha confermato e dettagliato la nuova politica sul caldo, dopo che molti giocatori hanno espresso preoccupazioni per le temperature estreme a cui sono stati costretti a giocare, in particolare nello Shanghai Masters, dove giocatori come Jannik Sinner, Casper Ruud, Tomas Machac, David Goffin o Terence Atmane si sono ritirati a causa delle temperature strazianti.

"La nuova regola sul calore fornisce un approccio strutturato e medicamente supportato alla gestione del caldo estremo, con l'obiettivo di tutelare la salute dei giocatori", ha dichiarato lunedì l'ATP, spiegando che funziona secondo il Wet Bulb Globe Temperature (WBGT), un indice riconosciuto a livello internazionale utilizzato per misurare lo stress termico umano alla luce diretta del sole.

Se il WBGT raggiunge 30,1 C (86,18 F) o più nei primi due set di una partita singolare al meglio dei tre set, uno dei due giocatori può richiedere una pausa di raffreddamento di 10 minuti dopo il secondo set che si applica a entrambi, permettendosi di idratarsi, cambiarsi e fare la doccia. Se il WBGT supera i 32,2C, la partita sarà sospesa.