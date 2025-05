Attacchi di droni hanno colpito la base navale di Port Sudan in mezzo a nuovi scontri

HQ

Le ultime notizie sul Sudan . L'esercito sudanese ha confermato che le sue difese aeree hanno intercettato i droni che prendevano di mira la principale base navale di Port Sudan mercoledì, segnando una forte escalation nel fronte orientale del conflitto.

Gli attacchi seguono giorni di assalti che hanno danneggiato depositi di carburante vitali e interrotto le rotte degli aiuti umanitari in città. Un tempo rifugio stabile dalla guerra civile del 2023, Port Sudan deve ora affrontare una crescente pressione dopo che le forze dell'esercito hanno cacciato i paramilitari RSF dalle regioni centrali all'inizio di quest'anno. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione.