Attacchi israeliani uccidono oltre 100 persone a Gaza mentre i colloqui per il cessate il fuoco sono in stallo Continuano i pesanti bombardamenti in mezzo ai fragili negoziati a Doha, mentre il sistema sanitario di Gaza vacilla al collasso.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che più di 100 palestinesi sono stati uccisi durante la notte negli attacchi aerei israeliani su Gaza, hanno detto domenica le autorità sanitarie locali, mentre i colloqui indiretti per il cessate il fuoco tra Hamas e Israele hanno fatto pochi progressi. Uno degli attacchi ha colpito un campo che ospitava famiglie sfollate a Khan Younis, uccidendo molte donne e bambini. Con gli ospedali sopraffatti e le forniture bloccate, il personale medico deve affrontare un peggioramento delle condizioni, quindi resta da vedere come si svilupperà la situazione. Aerei da guerra israeliani hanno preso di mira il reparto ustionati dell'ospedale Nasser di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, il 13 maggio 2025 // Shutterstock