Un attacco di droni russi uccide almeno tre persone nella regione ucraina di Zaporizhzhia

Un attacco di drone russo ha ucciso tre persone e ferito altre tre durante la notte nella regione sud-orientale di Zaporizhzhia, hanno riferito giovedì funzionari locali, mentre Mosca continuava gli attacchi aerei su larga scala.

I servizi di emergenza ucraini hanno riferito che le vittime erano due donne di 26 e 50 anni e un uomo di 62 anni. Una casa privata fu distrutta e diversi edifici vicini furono danneggiati. Le foto condivise dai soccorritori mostravano i vigili del fuoco che affrontavano un grande incendio e i resti di una struttura radendo al suolo (come si può vedere sotto).

Il governatore Ivan Fedorov ha dichiarato che la Russia ha effettuato 841 attacchi su 34 insediamenti della regione nelle ultime 24 ore. L'aeronautica ucraina ha aggiunto che Mosca ha lanciato 105 droni durante la notte, di cui 84 abbattuti.

Più a sud, droni hanno colpito la città portuale di Odesa, scatenando un grande incendio in un sito industriale, ha detto il governatore regionale Oleh Kiper. Magazzini, edifici di produzione e camion sono stati danneggiati, ma non sono stati segnalati feriti. Kiper ha anche detto che il bilancio delle vittime causato da un altro attacco notturno all'inizio di questa settimana è salito a quattro dopo la morte di un uomo anziano in ospedale.

La Russia occupa vaste aree della regione di Zaporizhzhia, uno dei quattro territori ucraini che afferma di aver annesso dal lancio della sua invasione su larga scala nel 2022. Mosca non ha commentato gli ultimi attacchi. Entrambe le parti negano di aver preso di mira deliberatamente civili...